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Независимое военное обозрение

Индия предпочла американские морские вертолеты - российским

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MH-60R Seahawk
MH-60R Seahawk.
Источник изображения: https://ru.depositphotos.com/

Москва предложила Нью–Дели Ка-226Т, а США подвигают свои геликоптеры MH-60R Seahawk

В очень жесткой конкурентной борьбе между американскими и российскими производителями боевых вертолетов для Военно-морских сил Индии, казалось бы, «Ростех» имел все шансы на победу, … ан нет. Несмотря на мощные маркетинговые ходы Москвы, Индия все же намерена окончательно утвердить контракт с американской корпорацией Lockheed Martin на сумму 2,6 млрд долл на поставку ударных морских геликоптеров. Ожидается, что сделка по первым 24 вертолетам MH-60R Seahawk будет оформлена в течение следующих двух недель, сообщило информационное агентство Reuters.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди из кожи вон лезет, чтобы успеть подготовить благодатную почву к намеченному на последнюю декаду февраля визиту американского высокого гостя, сиречь президента США Дональда Трампа. Нью-Дели всячески пытается задобрить американцев. Неудовольствие последних было вызвано многими излишне самостоятельными действиями индийского правительства, в том числе и решением на покупку российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Эксперты указывают, что, не смотря на все усилия Москвы, Вашингтон заметно укрепил свое влияние в южной Азии и существенно потеснил Россию на индийском рынке вооружений. Общая сумма стоимости контрактов на поставку американского оружия в Индию с 2007 года достигла 17 млрд долл. И обсуждаемая сделка по вертолетам, с очень большой вероятностью достанется именно США, а не России. Кстати представитель Минобороны Индии подтвердил, что решение уже принято в пользу американского поставщика.

Есть мнение, что Нью-Дели закупает в США самолеты ДРЛО, вертолеты Apache и Chinook, в качестве доказательства готовности Индии укреплять стратегические связи с Вашингтоном. Кстати, геликоптеры MH-60R Seahawk будут вооружены американскими ракетами AGM-114 Hellfire. В прошлом году Госдепартамент США разрешил американским военно-промышленным предприятиям поставки в Индию ударных вертолетов, торпед, радиолокационных станций и ракет Hellfire.

Многие военные корабли Индии не имеют вертолетов из-за недофинансирования, и военно-морской флот стремился к их приобретению в качестве одного из главных приоритетов. Правительство Нарендры Моди наметило увеличение своих расходов на оборону в 2020/21 году до 73,65 млрд долл., из этих денег будет сделан первоначальный взнос на покупку вышеуказанных вертолетов, сказал представитель Министерства обороны Индии.

Индия, также, планирует купить у General Atomics 30 разведывательных беспилотных летательных аппаратов для наблюдения за Индийским океаном, стоимость которых оценивается в 2,5 млрд долл.


Александр Шарковский

Ответственный редактор НВО

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Продукция
AGM-114
AH-64
CH-47 "Чинук"
SH-60
КА-226
КА-226Т
С-400 Триумф
Компании
General Atomics
Lockheed-Martin
Ростех
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
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