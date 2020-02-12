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Интерфакс-АВН

Чавушоглу призвал Москву и Тегеран повлиять на Дамаск в связи с ситуацией в Идлибе

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Источник изображения: © AP Photo, Petros Karadjias

Стамбул. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу призвал Россию и Иран повлиять на Дамаск для того, чтобы сирийская армия прекратила действия в провинции Идлиб.

"Гаранты сирийского режима, Россия и Иран, должны остановить его агрессию", - сказал он, выступая в столице Черногории Подгорице на пресс-конференции с его черногорским коллегой Срджаном Дармановичем.

"Несмотря на объявленный режим прекращения огня, (Дамаск) . . . вновь активизировал агрессивные действия при авиационной поддержке тех, кто его поддерживает", - сказал Чавушоглу.

В последнюю неделю ситуация в сирийской провинции Идлиб значительно осложнилась. Накануне министерство обороны Турции сообщило, что пятеро турецких солдат погибли при ударе, который нанесла сирийская армия по турецкому наблюдательному пункту в Идлибе.

Армия Турции в ответ на проведенный в Идлибе обстрел нанесла удары по 115 целям правительственной армии Сирии и "нейтрализовала" 101 сирийского военнослужащего.

По данным минобороны Турции, в результате ответного удара также подбиты вертолет сирийской армии, три танка, уничтожены два миномета.

На прошлой неделе турецкие власти сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек.

Глава минобороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.

В связи с этим турецкое руководство намерено огласить в среду дальнейшие шаги, которое оно намерено предпринять в сирийской провинции Идлиб.

В приграничной с сирийским Идлибом турецкой провинции Хатай продолжается активное передвижение войск.

По имеющимся данным, к границе стягиваются части турецкого спецназа, а также прибывают бронетехника и грузовики с боеприпасами. В частности, в город Искендерун по железной дороге переброшены 43 вагона с бронетранспортерами, которые будут распределены между приграничными частями.

Накануне также было зафиксирована переброска турецких войск непосредственно в сирийскую провинцию Идлиб.

Так, по данным местных источников, только в ночь на понедельник в провинцию вошли 120 единиц турецкой техники, включая танки "Леопард", бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня и грузовики с боеприпасами.

Ранее во вторник президент Турции Реджеп Эрдоган обсудил с руководителями силового блока, МИД и разведки дальнейшие шаги, которые Анкаре необходимо предпринять в Идлибе. Во встрече, в чамстности, приняли участие вице-президент Фуат Октай, глава МИД Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, глава генштаба турецких вооруженных сил Яшар Гюлер и руководитель национальной разведки Хакан Фидан.

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