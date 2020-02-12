CNN (США): российские спутники следят за американским, говорят в Космических силах США

Российский спутник демонстрируют «тревожное поведение», якобы следуя по орбите за американским, утверждают в недавно созданных Космических силах США. Однако складывается впечатление, что речь идет о хорошо знакомом трюке, когда, говоря о пресловутой «российской угрозе», американские военные выбивали себе дополнительные бюджетные средства.

Кэролайн Келли (Caroline Kelly), Барбара Старр (Barbara Starr)

Российские спутники демонстрируют "необычное и тревожное поведение", следуя по орбите за американским спутником, утверждает командующий недавно созданных Космических сил США. "В ноябре прошлого года российское правительство запустило спутник, от которого впоследствии отделился еще один, - заявил в понедельник глава космического командования и командующий Космическими войсками генерал Джон Реймонд (John Raymond). - Эти спутники активно маневрируют возле правительственного спутника США и ведут себя подобно другой паре спутников, которую Россия развернула в 2017 году и назвала их "спутниками-инспекторами"".

Комментарий Рэймонда стал первым существенным заявлением Космических сил и отражают растущую обеспокоенность США действиями противников в космосе - это одна из причин, почему США в декабре создали новый род войск впервые с 1947 года. В понедельник администрация Трампа запросила 18 миллиардов долларов на космические силы и другие космические меры в рамках нового военного бюджета.

Первым об этом сообщил журнал "Тайм" (Time).

Второй спутник отделился от первого в декабре, сообщает [российское] государственное информационное агентство ТАСС. "Целью эксперимента является продолжение работ по оценке технического состояния отечественных спутников", - заявили в Министерстве обороны.

В понедельник Рэймонд заявил, что недавние действия России ставят ее в число стран, которые "превратили космос в театр военных действий".

"В любой другой области подобные действия трактовались бы как потенциально опасное поведение, - сообщил Рэймонд. - Это необычное и тревожное поведение, и оно чревато опасной ситуацией в космосе. Соединенные Штаты считают эти действия опасными и неподобающими ответственной космической державе".

Раймонд также отметил, что когда российские спутники "продемонстрировали характеристики оружия, когда один из них выпустил в космос высокоскоростной снаряд" после развертывания в 2017 году, США подняли этот вопрос на Конференции ООН по разоружению.

Помощник госсекретаря по контролю над вооружениями, проверке и соблюдению Илим Поблет (Yleem Poblete) сообщила участникам конференции, что "поведение на орбите российского спутника в 2017 году было несовместимо с чем-либо наблюдавшимся ранее, от орбитальной инспекции до возможностей информирования о космической обстановке, включая другие российские спутники-инспекторы".

"То, что Россия сообщает нам по дипломатическим каналам и публично, возможно, противоположно ее намерениям насчет этого спутника", - сообщила она.

Кэролайн Келли (Caroline Kelly), Барбара Старр (Barbara Starr)