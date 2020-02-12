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Интерфакс-АВН

НАТО нужно быть готовым к сдерживанию Китая - постпред США

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Кэй Хатчисон. Архивное фото
Кэй Хатчисон. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Saul Loeb

Брюссель. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Североатлантическому альянсу следует развивать свой потенциал, чтобы иметь инструменты для возможного сдерживания активности Китая, заявила во вторник постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Мы надеемся, что нам никогда не придется оказать в антагонистичной ситуации по отношению к Китаю, но надежды это не план. План - это сдерживание, и мы хотим показать, что делаем это, и мы наращиваем возможности, чтобы гарантировать - мы в состоянии контролировать навигацию в мировом масштабе, мы в состоянии контролировать наши инфокоммуникации", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе накануне двухдневного совещания министров обороны стран Североатлантического альянса.

"Я думаю, Китай привлек наше внимание за счет инициативы "Один пояс, один путь", - отметила она.

Она напомнила, что КНР создает инфраструктуру в портах по всему миру, владея теперь активами в двух третях самых крупных контейнерных портов мира, продвигает "Один пояс, один путь" в Европе и вплоть до региона Арктики, поэтому НАТО не может оставаться безучастными.

При этом она упомянула об обеспокоенности в связи с развитием сетей 5G.

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Страны
Китай
США
Проекты
NATO
Арктика
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