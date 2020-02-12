Экс-менеджеры подразделения "Оборонсервиса" обвиняются в махинациях на сумму более 700 млн рублей

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Военные следователи дополнительно обвиняют уже осужденных бывших менеджеров одного из подразделений "Оборонсервиса" ОАО "Славянка" в махинациях при исполнении контрактов с Минобороны на общую сумму более 700 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета (СК).

"Главное военное следственное управление СК окончило следственные действия в отношении бывших гендиректора ОАО "Славянка" и учредителя ЗАО "Безопасность и связь" ("БиС") Александра Елькина, начальника департамента ОАО "Славянка" Константина Лапшина, замначальника Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ", фактически исполнявшей обязанности помощника гендиректора ЗАО "БиС" Юлии Ротановой", - говорится в сообщении пресс-службы, поступившем во вторник в "Интерфакс".

В ведомстве отметили, что в зависимости от роли каждого они обвиняются в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), коммерческом подкупе (ч. 4 и ч. 7 ст. 204 УК РФ), злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ч. 3 ст. 174.1 УК РФ).

По данным СК, за право заключить подрядные и субподрядные договоры на выполнение работ по ремонту и содержанию казарменно-жилищного фонда, расположенного на всей территории РФ "Елькин, Лапшин и Ротанова вынудили руководство 17 коммерческих организаций с июля 2010 года по сентябрь 2012 года передать им в качестве коммерческого подкупа в общей сложности около 385 млн рублей, которыми они распорядились по своему усмотрению".

"В мае-июне 2011 года Елькин заключил с двумя коммерческими организациями на условиях, невыгодных для возглавляемой им организации, договора и дополнительные соглашения к ним, в результате исполнения которых ОАО "Славянка" причинен ущерб на сумму почти 134 млн рублей", - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, считают следователи, с декабря 2009 года по январь 2014 года Елькин совместно с Луганским и Мигуновым, "похитили в общей сложности свыше 223 млн рублей, выделенных на оказание услуг по комплексной инженерно-технической эксплуатации зданий Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и находящихся на ее балансе общежитий, а также по комплексному обслуживанию внутренних помещений и административных зданий пансиона и прилегающих территорий".

Таким образом, общая сумма похищенного превысила 740 млн рублей, считают в СК.

"В настоящее время начато ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с целью возмещения ущерба военными следователями в жилищах обвиняемых и различных банках (в том числе за рубежом) "обнаружены и в большинстве случаев изъяты средства в российской и иностранной валюте в размере, превышающем 1,1 млрд рублей, а также наложен арест на 51 объект движимого и недвижимого имущества общей стоимостью более 500 млн рублей.

В пресс-службе напомнили, что в 2016 году Тверской суд Москвы признал Елькина, Лапшина, бывшего гендиректора ЗАО "БиС" Александра Луганского, Ротанову, а также главу "Хозяйственного управления Минобороны" Николая Рябых виновными в аналогичных преступлениях и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок 11, 9, 7, 6 и 5 лет соответственно, а также крупным штрафам и выплате государству свыше 83 млн рублей причиненного ущерба.