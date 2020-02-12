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Интерфакс-АВН

Министры обороны стран НАТО обсудят контрмеры против всех ракетных угроз России - Столтенберг

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Демонстрация комплекса "Искандер-М" с крылатой ракетой 9М729
Демонстрация комплекса "Искандер-М" с крылатой ракетой 9М729.
Источник изображения: Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Брюссель. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Министры обороны стран НАТО в среду будут обсуждать не только российскую крылатую ракету 9М729 (по классификации НАТО SSC-8), но и весь спектр российских ракетных систем, вызывающих беспокойство альянса, заявил во вторник генсек НАТО Йенс Столтенберг.

"SSC-8 - всего лишь один из вызовов, с которым мы имеем дело. Мы обсудим наши контрмеры в отношении всех российских ракетных систем - конвенциональных и ядерных, которые уже развернуты или еще разрабатываются", - сказал он на пресс-конференции

При этом генсек напомнил версию НАТО: Россия разработкой и размещением ракет SSC-8 привела к краху в 2019 году Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

В свою очередь, отметил Столтенберг, альянс дал совместный ответ - "пакетом сбалансированных и скоординированных мер оборонительного характера".

В то же время, генсек заверил, что НАТО остается приверженным контролю над вооружениями и разоружению.

ДРСМД был подписан генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом 8 декабря 1987 года.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Проекты
NATO
РСМД
Ядерный щит
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