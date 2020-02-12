Ускоренными темпами ведется оснащение армии высокоточным оружием - Шойгу

Вооруженные силы Российской Федерации получили более 6,5 тысяч единиц нового и модернизированного вооружения в 2019 году. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на оперативно-мобилизационном сборе с руководящим составом Вооруженных сил РФ.

По словам министра, к концу года в соответствии с указом президента РФ доля современных образцов в ВС РФ превысит 70% и в дальнейшем будет поддерживаться на этом уровне.

«Ускоренными темпами ведется оснащение высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования. Количество его носителей с 2012 года увеличилось более чем в 12 раз, а высокоточных крылатых ракет - в 30 раз. Время подготовки полетных заданий сокращено с полутора месяцев до трех часов», - также сообщил министр.

Шойгу напомнил, что в войска начала поступать современная военная техника, созданная на основе цифровых технологий и с элементами искусственного интеллекта, а на боевом дежурстве уже находятся системы вооружения на новых физических принципах.