Конкуренция РФ и Запада в странах Африки не должна превращаться в "холодную войну" - МИД РФ

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия готова сотрудничать с африканскими странами в области обеспечения безопасности и поддержания суверенитета, заявил замглавы африканского департамента МИД РФ Олег Озеров.

"У нас есть своя ниша, если говорить об африканском континенте. Мы готовы оказывать помощь и содействие в укреплении безопасности, решении проблем безопасности, укреплении основ государственности, в целом укреплении суверенитета этих государств", - сказал Озеров на пресс-конференции во вторник.