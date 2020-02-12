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Интерфакс-АВН

Конкуренция РФ и Запада в странах Африки не должна превращаться в "холодную войну" - МИД РФ

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МИД РФ
МИД РФ.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия готова сотрудничать с африканскими странами в области обеспечения безопасности и поддержания суверенитета, заявил замглавы африканского департамента МИД РФ Олег Озеров.

"У нас есть своя ниша, если говорить об африканском континенте. Мы готовы оказывать помощь и содействие в укреплении безопасности, решении проблем безопасности, укреплении основ государственности, в целом укреплении суверенитета этих государств", - сказал Озеров на пресс-конференции во вторник.

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Страны
Россия
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