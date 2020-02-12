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Интерфакс-АВН

Ответственность за развал ДРСМД лежит на странах НАТО - МИД РФ

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Уничтожение советских ракет в рамках ДРСМД, 1989 год
Уничтожение советских ракет в рамках ДРСМД, 1989 год.
Источник изображения: https://masterok.livejournal.com

Москва. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Страны НАТО в не меньшей степени, чем США, ответственны за развал Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил в интервью "Интерфаксу" директор Департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец.

"Союзники по НАТО несут не меньшую ответственность за развал Договора о РСМД, чем Вашингтон", - сказал Кобринец.

Комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс готовит комплекс политических и военных мер в ответ на нарушение, с его точки зрения, Россией ДРСМД, высокопоставленный дипломат подчеркнул, что, "судя по всему, конкретику по этому поводу мы узнаем в ближайшее время".

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Страны
Россия
США
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NATO
РСМД
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