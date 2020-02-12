Минобороны Казахстана планирует в 2020г оптимизировать расходы на $26,38 млн - министр

Нур-Султан. 11 февраля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Минобороны Казахстана в рамках оптимизации военных расходов в 2020 году намерено сэкономить 10 млрд тенге ($26,38 млн), заявил глава ведомства Нурлан Ермекбаев на встрече с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым во вторник.

"Президенту Казахстана было доложено о работе по строительству и развитию вооруженных сил, оптимизации расходов на оборонную сферу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента страны.

"Проведенный функциональный анализ и организационно-штабные меры позволят сэкономить в этом году 10 млрд тенге", - сказал министр.

Ермекбаев также проинформировал Токаева о планах по оснащению армии современными вооружениями, ремонту и модернизации военной техники, а также по внедрению проекта "электронный военкомат".

"Особое внимание в ходе встречи было уделено работам по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Арыси и совершенствованию инфраструктуры хранения боеприпасов", - отмечается в пресс-релизе.