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Интерфакс-АВН

Минобороны Казахстана планирует в 2020г оптимизировать расходы на $26,38 млн - министр

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МиГ-31 ВВС Казахстана
МиГ-31 ВВС Казахстана. (Международные учения ОДКБ “Чистое небо-2012 ”).
Источник изображения: www.voxpopuli.kz

Нур-Султан. 11 февраля. ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Минобороны Казахстана в рамках оптимизации военных расходов в 2020 году намерено сэкономить 10 млрд тенге ($26,38 млн), заявил глава ведомства Нурлан Ермекбаев на встрече с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым во вторник.

"Президенту Казахстана было доложено о работе по строительству и развитию вооруженных сил, оптимизации расходов на оборонную сферу", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента страны.

"Проведенный функциональный анализ и организационно-штабные меры позволят сэкономить в этом году 10 млрд тенге", - сказал министр.

Ермекбаев также проинформировал Токаева о планах по оснащению армии современными вооружениями, ремонту и модернизации военной техники, а также по внедрению проекта "электронный военкомат".

"Особое внимание в ходе встречи было уделено работам по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Арыси и совершенствованию инфраструктуры хранения боеприпасов", - отмечается в пресс-релизе.

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Страны
Казахстан
Проекты
2020-й год
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