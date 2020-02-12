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Военное обозрение

В Индии обвинили Россию в переносе сроков ввода в эксплуатацию авианосца INS Vikrant

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Источник изображения: topwar.ru

В Индии сообщили о завершении испытаний силовых агрегатов для индийского авианосца IAC-1 INS Vikrant. Дополнительно в сообщениях индийских СМИ говорится о том, что сам авианосец «находится на продвинутой стадии строительства».

В ходе инспекции, проведённой членами комиссии EAC (занимается мониторингом работы судоверфей в Индии), установлено, что двигатели, газовые турбины и дизельные генераторы авианосца «Викрант» уже готовы к полноценной эксплуатации.

По последним данным, авианосец будет выведен на морские испытания летом 2020 года.

Из сообщения индийских СМИ:

Скоро начнутся доковые испытания авианосца, а затем – к середине года – полноценные морские испытания.

Изначально поставить боевой корабль на вооружение ВМС Индии планировали в 2018 году.

При этом в индийском парламенте во время отчёта министра обороны и представителей кораблестроительной отрасли не упустили возможности сделать выпад в адрес России. Представитель отрасли заявил о том, что сроки по вводу в эксплуатацию авианосца «Викрант» сдвигаются «в связи с тем, что Россия задержала поставки авиационной техники». Этой техникой служат истребители МиГ-29К.

Заявление странное. Причём тут поставка авиационной техники, если до настоящего момента в самой Индии не были завершены работы, связанные с испытаниями силовых агрегатов строящегося авианосца? Вероятно, обвинение, высказанное в адрес России, должно убедить парламентариев в том, что индийские кораблестроители к переносу сроков ввода «Викранта» в эксплуатацию отношения не имеют.

В Индии напомнили, что собираются построить ещё один авианосец - INS Vishal. Свою помощь индийцам в этом проекта предложила оказать Великобритания.

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Страны
Великобритания
Индия
Россия
Продукция
МиГ-29К
Проекты
2020-й год
Авианосец
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