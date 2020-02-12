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Известия.ru

Пентагон опроверг сообщения о начале вывода войск США из Ирака

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Zuma/Timothy L. Hale

Информация о выводе войск Соединенными Штатами с 15 военных баз, находящихся на территории Ирака, не соответствует действительности. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США подполковник Эрл Браун.

По его словам, данные сообщения являются ложными. Ранее телеканал Sky News Arabia сообщил о выводе войск со ссылкой на члена комитета по обороне и безопасности иракского парламента Аль аль-Ганими. Депутат отмечал, что американцы намерены ограничить свое присутствие двумя крупными базами.

Парламент Ирака 5 января проголосовал большинством голосов за вывод иностранных войск с территории страны, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной коалиции по борьбе с террористическими группировками.

Причиной стала атака американских ВВС на аэропорт Багдада, в ходе которой был убит глава иранского спецподразделения «Аль-Кудс», генерал Касем Сулеймани.

США объявили, что не намерены покидать территорию Ирака, если страна не компенсирует Вашингтону вложенные деньги. В настоящее время на иракской территории размещены 5,2 тыс. американских военных.

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Страны
Ирак
Иран
США
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