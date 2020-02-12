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Интерфакс-АВН

США располагают "сверхбыстрыми" ракетами, но такие же есть у России и Китая - Трамп

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Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп.
Источник изображения: © AP Photo, Evan Vucci

Вашингтон. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп сообщил, что на вооружении американской армии есть значительное количество "сверхбыстрых" ракет.

"У нас есть сверхбыстрые ракеты - огромное количество сверхбыстрых. Мы называем их "сверхбыстрыми", поскольку они в четыре, пять, шесть и даже семь раз быстрее обычных", - завил он на встрече с губернаторами.

Президент отметил: "Нам это нужно, потому что, опять же, у России есть некоторые. Я не скажу вам, как они их получили. Но, предположительно, они получили их, когда создание таких ракет было в планах администрации Обамы, и когда мы их еще не делали. И это очень плохо. Это нехорошо. Но именно так все и произошло. И Китай, как вы знаете, тоже делает такие".

Он отметил, что $740 млрд, выделенные на военные расходы, обеспечивают, что у США "есть все лучшее в мире".

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
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