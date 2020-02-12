Новыми приоритетами американской контрразведки стали борьба с вмешательством в выборы и кража научных секретов - доклад

Вашингтон. 11 февраля. ИНТЕРФАКС - Противодействие вмешательству в выборы и хищениям интеллектуальной собственности названо в качестве приоритетного направления новой контрразведывательной стратегии США на ближайшие два года в докладе Национального центра контрразведки и безопасности США.

В 11-страничном документе определены пять приоритетных направлений в области обеспечения безопасности и экономических секретов США: защита критической инфраструктуры; уменьшение угроз для американских цепочек поставок; противодействие угрозам американской экономике, таким как кража интеллектуальной собственности; защита американской демократии от иностранного влияния; и противодействие кибероперациям иностранных разведывательных служб.

Наблюдатели обратили внимание, что если в предыдущем докладе в качестве главных угроз наряду с транснациональными преступными группировками упоминались разведки России, Китая и Северной Кореи, то в нынешнем содержится предупреждение, что разведывательные операции против США могут осуществлять Куба, "Хезболла", "Исламское государство" ("Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России) и "Аль-Каида" (запрещенная в РФ террористическая организация).

Угрозы со стороны иностранных разведок "стали более серьезными" в связи со свободным доступом к передовым технологиям, "они угрожают более широкому кругу целей с меньшим риском", отмечается в документе.

"Они проводят кампании вредоносного влияния, используя кибероперации, манипуляции СМИ, тайные операции и политическую подрывную деятельность, чтобы посеять раскол в нашем обществе, подорвать доверие к нашим демократическим институтам и ослабить наши союзы", - подчеркивается в нем.