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ТАСС

Переговоры Роскосмоса с NASA о сотрудничестве по дальнему космосу запланированы на апрель

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Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и астронавт NASA Ник Хейг
Генеральный директор Госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и астронавт NASA Ник Хейг.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ТАСС

Дмитрий Рогозин сообщил, что они пройдут накануне запуска экспедиции на МКС

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в апреле 2020 года планирует провести переговоры с американской стороной о сотрудничестве в исследовании дальнего космоса. Об этом он написал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Накануне пилотируемого пуска в апреле планируем провести с американскими коллегами переговоры по сотрудничеству в исследованиях дальнего космоса", - написал Рогозин.

Следующая экспедиция на МКС на корабле "Союз МС-16" стартует с космодрома Байконур 9 апреля 2020 года. На станцию отправятся российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин, а также американский астронавт Крис Кэссиди. Космический корабль "Союз" с тремя членами экипажа впервые будет запущен к МКС на ракете "Союз-2.1а".

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Байконур
МКС
Союз ПКК
Союз-2 РН
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