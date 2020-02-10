Войти
Военно-промышленный курьер

Невидим и с «Кинжалом» - новый МиГ-31БМ

1217
0
+2
Источник изображения: vpk-news.ru

Авиационный полк на Камчатке пополнился модернизированным сверхзвуковым высотным истребителем-перехватчиком МиГ-31БМ, сообщает сайт Минобороны РФ.

В 2020 году шесть аналогичных самолётов должны получить войска Центрального военного округа. Усовершенствованный МиГ-31БМ оснащён новой бортовой радиоэлектронной аппаратурой, существенно расширяющей его боевые возможности. Он может не только перехватывать воздушные цели, но и поражать объекты на море и на земле. 

Специальная модификация МиГ-31БМ - на данный момент единственный самолёт, способный применять гиперзвуковую ракету «Кинжал». В будущем, отмечают эксперты, на смену семейству МиГ-31 придёт новый истребитель, выполненный по технологии радиолокационной малозаметности.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Похожие новости
15.05.2019
Путин осмотрел истребитель-перехватчик МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
24.10.2018
В РФ создана новая авиационная дивизия
19.02.2014
Истребитель, опередивший время
05.09.2013
ВВС: на новой технике к новым возможностям
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.02 01:05
  • 12
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 11.02 00:48
  • 7
Асимметричный флот
  • 10.02 23:35
  • 237
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 10.02 20:48
  • 1
Белоруссия готовится к войне с оглядкой на Украину
  • 10.02 20:37
  • 1
Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн
  • 10.02 20:27
  • 1
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
  • 10.02 20:14
  • 1
Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС
  • 10.02 19:28
  • 40
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 10.02 19:19
  • 7
БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы
  • 10.02 18:59
  • 24
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 10.02 18:49
  • 7
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
  • 10.02 18:45
  • 2
Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине
  • 10.02 17:48
  • 34
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 10.02 17:15
  • 4
«Армата» забуксовала?
  • 10.02 17:06
  • 39
Коронавирус поразил китайские ракеты