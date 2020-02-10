Невидим и с «Кинжалом» - новый МиГ-31БМ

Авиационный полк на Камчатке пополнился модернизированным сверхзвуковым высотным истребителем-перехватчиком МиГ-31БМ, сообщает сайт Минобороны РФ.

В 2020 году шесть аналогичных самолётов должны получить войска Центрального военного округа. Усовершенствованный МиГ-31БМ оснащён новой бортовой радиоэлектронной аппаратурой, существенно расширяющей его боевые возможности. Он может не только перехватывать воздушные цели, но и поражать объекты на море и на земле.

Специальная модификация МиГ-31БМ - на данный момент единственный самолёт, способный применять гиперзвуковую ракету «Кинжал». В будущем, отмечают эксперты, на смену семейству МиГ-31 придёт новый истребитель, выполненный по технологии радиолокационной малозаметности.