Войти
Военно-промышленный курьер

Разжигание войн и жадность американцев не знает границ – духовный лидер Ирана

326
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

Верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи призвал к дальнейшему укреплению обороноспособности страны, чтобы «противостоять угрозам и избежать любого возможного начала войны».

Иран сумел «парализовать» своих врагов и разработал собственные «изощрённые» средства защиты в ответ на применение противником всё более совершенных мер давления на Ирана, сказал духовный лидер Исламской Республики во время традиционной ежегодной встречи с командным составом Военно-воздушных сил ИРИ, цитирует иранский англоязычный телеканал Press TV портал Eadaily.

Каждый год командиры ВВС Ирана встречаются с главой государства, чтобы отметить «историческую верность офицеров Военно-воздушных сил Ирана покойному основателю ИРИ имаму Хомейни» в 1979 году, когда произошла Исламская республика, отмечает телеканал. Считается, что переход офицеров иранских ВВС 41 год назад на сторону революционных сил предрешил правление поддерживаемого тогда Соединёнными Штатами шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.

«Чтобы помешать войне и положить конец угрозам, нужно стать сильными. Мы не стремимся угрожать какой-либо стране, а защищаемся от внешних угроз», - подчеркнул в своём выступлении аятолла Хаменеи.

«Нам удалось спроектировать и создать отечественные истребители в дополнение к капитальному ремонту уже состоящих на вооружении страны самолётов, несмотря на санкции США. Эта модель может применяться во всём Иране, и, несмотря на то, что санкции являются преступным деянием, такой подход может создать много возможностей для страны», - подчеркнул глава государства.

Говоря о нынешней администрации США, аятолла Хаменеи сказал, что «в отличие от прежних правителей в Вашингтоне, которые преследовали злые цели с определённой маскировкой, сегодня разжигание войн и жадность американцев происходят без прикрытия».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Иран
США
Похожие новости
14.10.2019
Англия никак не может успокоиться
19.09.2019
Ингвар Карлссон: риск ядерной аварии не был столь высок со времен Кубинского кризиса (SVT, Швеция)
27.07.2015
Россияне на конкурсе противовоздушного боя выступят на БТР-80 и "Игле"
28.10.2008
Последний аргумент. Зачем России ядерный щит?
22.10.2008
Взаимодействие РФ с Ираном по ВТС не направлено против третьих стран - МИД России
12.09.2008
США атакуют Иран. Россия вынуждена будет вмешаться
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 11.02 01:05
  • 12
Минобороны форсирует работу над двигателем для новых стратегических бомбардировщиков
  • 11.02 00:48
  • 7
Асимметричный флот
  • 10.02 23:35
  • 237
Россия построит крупнейший в мире авианосец
  • 10.02 20:48
  • 1
Белоруссия готовится к войне с оглядкой на Украину
  • 10.02 20:37
  • 1
Ни денег, ни оружия: Украина требует от США $30 млн
  • 10.02 20:27
  • 1
Что оружейная выставка Defexpo India 2020 принесла России
  • 10.02 20:14
  • 1
Элиту террористов уничтожили с помощью разведданных ВКС
  • 10.02 19:28
  • 40
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 10.02 19:19
  • 7
БМП Т-15 "Армата" вооружат новым боевым модулем к параду Победы
  • 10.02 18:59
  • 24
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 10.02 18:49
  • 7
Борисов рассказал о проблемах при госзакупках электроники
  • 10.02 18:45
  • 2
Белновости (Белоруссия): завершены госиспытания российского танка Т-90М. Что известно о новой машине
  • 10.02 17:48
  • 34
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 10.02 17:15
  • 4
«Армата» забуксовала?
  • 10.02 17:06
  • 39
Коронавирус поразил китайские ракеты