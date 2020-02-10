Разжигание войн и жадность американцев не знает границ – духовный лидер Ирана

Верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи призвал к дальнейшему укреплению обороноспособности страны, чтобы «противостоять угрозам и избежать любого возможного начала войны».

Иран сумел «парализовать» своих врагов и разработал собственные «изощрённые» средства защиты в ответ на применение противником всё более совершенных мер давления на Ирана, сказал духовный лидер Исламской Республики во время традиционной ежегодной встречи с командным составом Военно-воздушных сил ИРИ, цитирует иранский англоязычный телеканал Press TV портал Eadaily.

Каждый год командиры ВВС Ирана встречаются с главой государства, чтобы отметить «историческую верность офицеров Военно-воздушных сил Ирана покойному основателю ИРИ имаму Хомейни» в 1979 году, когда произошла Исламская республика, отмечает телеканал. Считается, что переход офицеров иранских ВВС 41 год назад на сторону революционных сил предрешил правление поддерживаемого тогда Соединёнными Штатами шаха Мохаммеда Резы Пехлеви.

«Чтобы помешать войне и положить конец угрозам, нужно стать сильными. Мы не стремимся угрожать какой-либо стране, а защищаемся от внешних угроз», - подчеркнул в своём выступлении аятолла Хаменеи.

«Нам удалось спроектировать и создать отечественные истребители в дополнение к капитальному ремонту уже состоящих на вооружении страны самолётов, несмотря на санкции США. Эта модель может применяться во всём Иране, и, несмотря на то, что санкции являются преступным деянием, такой подход может создать много возможностей для страны», - подчеркнул глава государства.

Говоря о нынешней администрации США, аятолла Хаменеи сказал, что «в отличие от прежних правителей в Вашингтоне, которые преследовали злые цели с определённой маскировкой, сегодня разжигание войн и жадность американцев происходят без прикрытия».