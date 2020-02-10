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Интерфакс-АВН

Комплекс "Деривация-ПВО" пойдёт в войска крупной партией - источник

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Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО"
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс 2С38 "Деривация-ПВО".
Источник изображения: © Ладислав Карпов/ТАСС

Лакхнау. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Поставки в войска нового зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" позволят отказаться от советских установок этого класса, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Это комплекс способен бороться с крылатыми ракетами и беспилотниками. Будет закуплена крупная партия, что позволит заменить в войсках комплексы "Тунгуска" и "Шилка", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что комплекс "Деривация-ПВО" предназначен для оснащения тактических подразделений войсковой ПВО Сухопутных войск.

По данным Минобороны РФ, комплекс предназначен для борьбы с крылатыми и авиационными ракетами, беспилотниками, самолетами и вертолетами тактической и армейской авиации, одиночными снарядами реактивных систем залпового огня, а также наземными и надводными легкобронированными целями.

Боевая машина "Деривации-ПВО" оснащена необитаемым боевым модулем с комбинированным пассивным разведывательно-прицельным комплексом. Она обеспечивает обнаружение и обстрел воздушных и наземных целей с места, в движении и на плаву.

В боекомплект входят пять типов боеприпасов, основным из которых является многофункциональный снаряд с дистанционно программируемым подрывом возле цели, сообщили в Минобороны.

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Страны
Россия
Продукция
Деривация-ПВО
Тунгуска
Шилка
Компании
Минoбороны РФ
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БПЛА
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