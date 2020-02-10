Комплекс "Деривация-ПВО" пойдёт в войска крупной партией - источник

Лакхнау. 9 февраля. ИНТЕРФАКС - Поставки в войска нового зенитного артиллерийского комплекса "Деривация-ПВО" позволят отказаться от советских установок этого класса, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Это комплекс способен бороться с крылатыми ракетами и беспилотниками. Будет закуплена крупная партия, что позволит заменить в войсках комплексы "Тунгуска" и "Шилка", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что комплекс "Деривация-ПВО" предназначен для оснащения тактических подразделений войсковой ПВО Сухопутных войск.

По данным Минобороны РФ, комплекс предназначен для борьбы с крылатыми и авиационными ракетами, беспилотниками, самолетами и вертолетами тактической и армейской авиации, одиночными снарядами реактивных систем залпового огня, а также наземными и надводными легкобронированными целями.

Боевая машина "Деривации-ПВО" оснащена необитаемым боевым модулем с комбинированным пассивным разведывательно-прицельным комплексом. Она обеспечивает обнаружение и обстрел воздушных и наземных целей с места, в движении и на плаву.

В боекомплект входят пять типов боеприпасов, основным из которых является многофункциональный снаряд с дистанционно программируемым подрывом возле цели, сообщили в Минобороны.