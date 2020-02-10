Трамп принял решение на убийство Сулеймани на основе недостоверной информации - СМИ

Ракетные атаки на американские объекты в Ираке совершали не шиитские ополченцы, а суннитские боевые формирования относящиеся к «Исламскому государству» (ИГ – террористическая организация, запрещена в России). В этих акциях Вашингтон обвинил иранского генерала Каскема Сулеймани. Гибель данного руководителя управления специального назначения «Кудс»(в переводе на русский - «Иерусалим») в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), поставило отношения между США и Ираном на грань войны и мира. Разведывательное сообщество Исламской республики Иран представило изданию New York Times неопровержимые доказательства непричастности Касема Сулеймани к ракетным ударам по американским военным объектам в Ираке.

Генерала Сулеймани было решено уничтожать из-за обстрела 27 декабря, в результате которого погибли американцы на авиабазе К-1 около Киркука, на севере Ирака. В четверг газета New York Times сообщила, что «иракские военные и разведчики высказали свои соображения по поводу того, кто выпустил ракеты ... заявив, что они полагают, что маловероятно, что шиитские ополченцы, обвиненные США в нападении", несут за это ответственность».

Иранский бригадный генерал Ахмед Аднан, начальник разведки иракской федеральной полиции сообщил, что ответственность на вышеуказанных обстрелах лежит на движении ДАЕШ (ИГ). Администрация Трампа не представила ни одного доказательства, свидетельствующего о том, что иракское шиитское ополчение Хатаиб Хезболла, имеющее связи с Ираном, ответственно за нападение на американскую базу в Ираке К-1. Тем более что данное формирование отрицает проведение этой атаки.

США отреагировали именно на эту ракетную атаку несколькими днями позже смертельными авиаударами по целям Хатайб Хизбаллы в Ираке и Сирии, вызвав опасную эскалационную спираль, которая привела Иран и США на грань войны. 2 января ВВС США убили Солеймани посредством удара высокоточным боеприпасом с беспилотного летательного аппарата. Акция была проведена в Багдаде по приказу президента Дональда Трампа. После убийства Сулеймани, которое было широко осуждено как военный акт, министерство обороны США опубликовало заявление, в котором без каких-либо доказательств утверждалось, что именно убитый организовал нападения на базы коалиций в Ираке в течение последних нескольких месяцев, включая нападение 27 декабря, кульминацией которого сталь гибель и ранение военного и гражданского американского и иракского персонала. Как сообщало «Таймс»: Ракеты были выпущены из суннитской мусульманской части провинции Киркук, известной своей приверженности идеалам «Исламского государства».

Иранские военные подчеркивают, что формирования «Хатаиб Хезболла» не присутствовали в провинции Киркук с 2014 года.

К тому же известно, что за 10 дней до нападения на К-1 «Исламское государство» совершило три нападения на военные объекты, расположенные близ вышеуказанной базы. Более того, в ноябре и декабре представители иракской разведки направили американцам отчеты с предупреждением о том, что ИГ планирует атаковать К-1.