Проблемы в программном обеспечении F 35 тревожат Пентагон

Директор департамента Пентагона по эксплуатационным испытаниям (DOT&E) Роберт Бехлер в ежегодном отчете сообщил, что у F-35 Joint Strike Fighter есть серьезные программные ошибки.

Бехлер отметил, что корпорация Lockheed Martin, разрабатывающая F-35 Lightning II, добилась определенных успехов, но во многих областях еще остались проблемы. По состоянию на ноябрь 2019 года программное обеспечение F-35 насчитывает 873 дефекта.

В 2018 году программа F-35 перешла на гибкую модель разработки программного обеспечения, известную среди программистов как DevOps или как Continuous Capability Development and Delivery (C2D2) в рамках F-35 Joint Strike Fighter. Цель, по словам руководителей программ, состояла в том, чтобы ускорить модернизацию программного обеспечения и исправить ранее обнаруженные недостатки. По мнению DOT&E, план по внесению в короткие сроки большого количества обновлений имеет «высокий риск». «Необходим более реалистичный график C2D2 с выполнимыми условиями, которые включают тестирования не только на стимуляторах, но и в реальном времени и пространстве, что потребует определенного времени». «Другим современным истребителям, например, F/A-18, F-22, исторически требовалось намного больше времени, чем шесть месяцев - примерно два, три года - для тестирования новых возможностей», - сообщают в DOT&E.

Автономная логистическая система ALIS (Autonomics Logistics and Information System) является первой в мире системой централизованного ежедневного контроля и диагностики технического состояния самолетов F-35 в режиме реального времени, которая используется для планирования летных операций. Несмотря на то, что ALIS демонстрирует некоторые улучшения в своей общей функциональности, она все еще склонна к сбоям, также эксперты отмечают неудобства в ее эксплуатации.

Программный офис F-35 намерен в течение следующих нескольких лет перейти от ALIS к облачной логистической системе, называемой Operational Data Integrated Network или ODIN. В отличие от ALIS, которая была разработана Lockheed Martin, ODIN будет принадлежать правительству и совместно разрабатываться Министерством обороны и Lockheed Martin. Ожидается, что первая партия оборудования ODIN будет поставлена уже в этом году. Ранее планировалось выпустить обновление программного обеспечения ALIS 3.5, но из-за ряда недостатков разработка была отложена до января 2020 года.

Лина Маякова