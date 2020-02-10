В США поспорили о наличии системы «Мёртвая рука» - автоматизированного комплекса ответного ядерного удара

Источник изображения: topwar.ru

В США активно обсуждается материал, который вышел в издании Air Force Magazine на фоне проведённых испытаний межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Отмечается, что переполох в среде экспертов вызвало заявление репортёра о том, что ВВС США могут осуществлять пуски МБР «без привлечения личного состава».

Заговорили о том, что речь может идти о системе, которую называют «Мёртвая рука». Под «Мёртвой рукой» понимается созданная в СССР система «Периметр» - комплекс автоматизированного управления массированным ответным ядерным ударом. Ранее в США существовал аналог «Периметра» - система ERCS (аварийная система ракетных коммуникаций). И так называемая (Западом) «Мёртвая рука», и ERCS своей основной целью ставили возможность нанесения ответного ракетного удара при максимальной степени автоматизации процесса.

Публикация в Air Force Magazine заставила американских экспертов заговорить о том, что комплекс автоматической «ядерной ответки» в США существует и сегодня.

В журнале The Drive, комментируя статью, фактически вступили с ней в спор, поспешив заявить о том, что никакого автоматического триггера «Мёртвой руки» для пусков в США не существует.

В настоящее время три ракетных крыла ВВС контролируют 400 Minuteman III в бункерах и шахтах, разбросанных по Монтане, Небраске и Северной Дакоте. Еще 278 ракет находятся на спецобъектах для испытаний и других целей. За ракетами ведут наблюдение на ракетных полях 24 часа в сутки, семь дней в неделю, 365 дней в году.

Такие заявления и восприняты как наличие «Мёртвой руки» у США.

Отмечается, что в парке ВВС США есть авиационные командные пункты, которые постоянно следят за воздушной обстановкой и готовы принимать решения относительно использования МБР.

В The Drive указано на то, что постоянно содержать в боевой готовности автоматизированный комплекс, подобный «Мёртвой руке» («Периметру») «Соединённым Штатам не выгодно». Также напоминается, что с 1991 года в США «не действует система постоянного автоматизированного оповещения о ядерных атаках».

В итоге саму систему «Мёртвая рука» («Периметр») в США назвали «пережитком холодной войны».