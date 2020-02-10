Новая гаубица "Коалиция-СВ" пойдёт в серийное производство - разработчик

Лакхнау (Индия). 8 февраля. ИНТЕРФАКС - Российская армия примет на вооружение новые самоходные гаубицы "Коалиция-СВ", будет развёрнуто их серийное производство, заявил "Интерфаксу" гендиректор ЦНИИ "Буревестник" (входит в "Уралвагонзавод") Григорий Закаменных.

"Идут госиспытания. Изготовлена опытно-промышленная партия 10 штук. По завершению испытаний начнется серийное производство", - сказал Закаменных на оборонной выставке DexExpo 2020 в Индии в субботу.

Гендиректор подтвердил, что данная гаубица будет принята на вооружение.

"Коалиция-СВ" - новая самоходная гаубица. Предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, живой силы противника. Основа огневой мощи - пушка 2А88 калибра 152 мм со скоростью стрельбы более 10 выстрелов в минуту, что выше скорости стрельбы других артиллерийских систем.

Ранее главком Сухопутных войск РФ Олег Салюков сообщил, что боевые возможности орудия в два раза превышают все существующие отечественные и зарубежные образцы. По его словам, у "Коалиции-СВ" - инновационный режим стрельбы - "шквал огня": несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели.