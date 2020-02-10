«Мы готовы воевать и побеждать»: В Пентагоне высказались о размещении ЯО малой мощности на субмаринах

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Министр обороны США высказался по поводу размещения на американских субмаринах ядерного оружия (ЯО) малой мощности. Фактически речь идёт о размещении на ПЛ ВМС США тактического ядерного оружия.

По словам Марка Эспера, ядерное оружие малой мощности подводного базирования даёт возможности верховного главкому армии США (президенту Трампу) возможность действовать эффективно в различных ситуациях, включая боевые действия.

Глава Пентагона добавил, что целью США является «сдержать вооружённый конфликт», но сразу же отметил:

Но если понадобится, мы готовы воевать и побеждать.

Введение (а если более точно – возвращение) в американскую стратегию военного противостояния ядерных зарядов малой мощности фактически переворачивает всю систему глобального сдерживания. Тактические ядерные заряды при их использования на подводных лодках США получают возможность доставляться фактически в любую точку Мирового океана, откуда с их помощью США смогут атаковать тех, чьи интересы не соответствуют интересам Вашингтона. Ранее в МИД России назвали такой шаг крайне опасной тенденцией.

Кстати, нужно отметить, что сам термин «малая мощность» (для ядерных боеголовок) может вводить в заблуждение. Дело в том, что мощность новых американских боеголовок W76-2 такова, что она всего в два раза меньше мощности бомбы, сброшенной в своё время на Хиросиму. Другими словами, в результате возможного применения этого оружия могут погибнуть десятки тысяч людей одновременно и ещё десятки тысяч превратиться в калек.