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Известия.ru

Пентагон объяснил установку ядерных ракет на подлодках

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

США хотят предотвратить конфликты с различными странами, поэтому разворачивают ядерное оружие малой мощности на подводных лодках, заявил 7 февраля глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, маломощные ядерные заряды расширяют возможности президента США, предоставляя ему варианты для сдерживания возможных войн.

«Но при необходимости мы хотим быть в состоянии победить», — добавил глава Пентагона.

4 февраля американское военное ведомство сообщило, что ВМС США развернули на подлодках ядерные ракеты малой мощности для «сдерживания» противников, в том числе России.

Отмечалось, что баллистические ракеты Trident с маломощными ядерными боеголовками W76-2 размещены на подлодке «Теннеси».

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о тревожности из-за действий США. По его словам, таким образом Вашингтон понижает порог применения ядерного оружия и готовится к победе в ядерной войне, пишет «РИА Новости».

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Страны
Россия
США
Проекты
Trident
Ядерный щит
ЯО
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