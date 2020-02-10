Пентагон объяснил установку ядерных ракет на подлодках

США хотят предотвратить конфликты с различными странами, поэтому разворачивают ядерное оружие малой мощности на подводных лодках, заявил 7 февраля глава Пентагона Марк Эспер.

По его словам, маломощные ядерные заряды расширяют возможности президента США, предоставляя ему варианты для сдерживания возможных войн.

«Но при необходимости мы хотим быть в состоянии победить», — добавил глава Пентагона.

4 февраля американское военное ведомство сообщило, что ВМС США развернули на подлодках ядерные ракеты малой мощности для «сдерживания» противников, в том числе России.

Отмечалось, что баллистические ракеты Trident с маломощными ядерными боеголовками W76-2 размещены на подлодке «Теннеси».

Замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о тревожности из-за действий США. По его словам, таким образом Вашингтон понижает порог применения ядерного оружия и готовится к победе в ядерной войне, пишет «РИА Новости».