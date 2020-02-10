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Интерфакс-АВН

Франция сократила свой ядерный арсенал до 300 боеголовок - Макрон

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Эмманюэль Макрон
Эмманюэль Макрон
Источник изображения: © EPA/ARNOLD JEROCKI

Париж. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Президент Эмманюэль Макрон в пятницу объявил о сокращении Францией своего ядерного арсенала.

"Франция сократила ядерный арсенал до 300 боеголовок", - сказал Макрон, выступая в Париже перед офицерами - выпускниками военных учебных заведений,

Президент Франции предупредил, что европейские страны "не могут оставаться зрителями" перед лицом потенциальной гонки ядерных вооружений, призвав разработать "международную программу контроля над вооружениями".

"Есть риск, что еще до 2021 года в мире начнется в чистом виде самое масштабное с 1960-х годов соперничество в военной сфере", - предупредил президент Франции.

Он призвал европейские страны активно действовать в сфере обеспечения контроля над вооружениями в мире.

"Европейцы должны коллективно осознать, что в отсутствии законодательной базы они могут быстро столкнуться с новой гонкой обычных вооружений, и даже ядерных вооружений, на своей собственной земле", - сказал Макрон в речи, в которой он изложил стратегию Франции для ее ядерного арсенала после Brexit.

Он подчеркнул, что сокращение ядерного арсенала Франции дает ей "законное право требовать конкретных шагов от других ядерных держав по глобальному разоружению, которое было бы постепенным, заслуживающим доверия и проверяемым".

Макрон также заявил, что крайне важно добиться продления договора о стратегических наступательных вооружениях между РФ и США.

"Жизненно важно добиться продления ДСНВ, срок которого истекает в 2021 году", - сказал он.

Макрон отметил, что этот договор, с одной стороны, отражает реалии времен "холодной войны", тем не менее, еще актуален, так как у РФ и США по-прежнему самые большие арсеналы ядерного оружия в мире.

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1 комментарий
№1
10.02.2020 15:58
Цитата, q
"Жизненно важно добиться продления ДСНВ,
А Франция присоединиться к нему не желает? И сократить своё ЯО ещё, пропорционально нашим сокращениям по ДСНВ. Или так и будут нас подзуживать, а сама оставаться вне всяких ограничений?
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