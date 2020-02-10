Компания PT Pindad приступила к серийному производству средних танков "Каплан МТ" для ВС Индонезии

ЦАМТО, 7 февраля. Индонезийская национальная компания PT Pindad приступила к серийному производству средних танков "Каплан МТ" (Kaplan MT), также известных под национальным обозначением "Харимау" (Harimau).

Как сообщает Daily Sabah со ссылкой на главного управляющего директора турецкой FNSS Наиля Курта (партнер PT Pindad), FNNS подписала контракт на серийное производство 18 танков "Каплан МТ" в декабре 2019 года. Первые машины должны быть получены в конце этого года, оставшиеся – в 2021 году. В течение 2020-2021 гг. компании также планируют получить дополнительные заказы.

Как ранее сообщал ЦАМТО, правительства Индонезии и Турции подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу совместной разработки и производства современного среднего танка (MMWT – Modern Medium Weight Tank) для СВ Индонезии в ноябре 2014 года в ходе выставки IndoDefence-2014. Программа была реализована индонезийской PT Pindad и турецкой FNSS Savunma Sistemleri (совместное предприятие Nurol Holdings и BAE Systems).

На начальном этапе СВ Индонезии планировали приобрести 44 танка "Харимау" с перспективой увеличения заказа до 412 ед. Тем не менее, в дальнейшем было решено не оглашать точное количество закупаемых танков, поскольку их количество напрямую будет зависеть от суммы выделенных финансовых средств. Стоимость одного танка оценивается в 5,6 млн. долл.

Министерство обороны Индонезии в Джакарте 12 апреля 2019 года подписало с национальной компанией PT Pindad письмо о намерениях (letter of intent) о закупке до 20 средних танков "Каплан МТ". Стоимость соглашения оценивалась в 135 млн. долл. Сообщалось, что контракт будет подписан в течение одного-двух лет после выделения средств для финансирования поставки. Средства поступят за счет национального оборонного бюджета, иностранного кредита или их комбинации.

Танк также будет предлагаться на экспорт. В сентябре 2018 года PT Pindad заявила, что Филиппины и Бангладеш проявили серьезный интерес к приобретению "Каплан MT". Обе страны могут приобрести от 40 до 50 танков. На IndoDefence-2018 представитель FNSS объявил, что Бруней также выразил заинтересованность в покупке машины. "Харимау"/"Каплан MT" позиционируется как потенциальная замена французских легких танков AMX-13, около 300 ед. которых, по оценкам, еще остается на вооружении в регионе. По заявлению представителя PT Pindad, в настоящее время компания участвует в тендерах, проводимых одной из стран АСЕАН и южноазиатским государством. В страну АСЕАН (вероятно Филиппины) возможна поставка 44 танков, а в Южную Азию – 120 ед.

Справочно:

Средний танк "Харимау"/"Каплан MT" разработан в соответствии с требованиями ВС Индонезии и предназначен для поддержки боевых операций в условиях сложного рельефа местности страны. Танк весом 32-35 т оснащен дизельным двигателем Caterpillar C13 мощностью 711 л.с., автоматической коробкой передач Allison/Caterpillar X300, экипаж – 3 человека. Максимальная скорость движения по шоссе – 70 км/ч, запас хода по топливу – 450 км. "Харимау" способен преодолевать вертикальные препятствия высотой 0,9 м, ров шириной 2,2 м, водные преграды глубиной 1,2 м вброд.

Танк оснащен башней CMI-3105HP "Серии 3105" компании CMI Defence со 105-мм пушкой и спаренным с ней 7,62-мм пулеметом. Пушка оснащена автоматом заряжания барабанного типа на 12 выстрелов, еще 30 выстрелов находятся в корпусе машины. Приводы наведения орудия и башни электрические. Для стрельбы могут применяться все 105-мм танковые боеприпасы, соответствующие стандартам НАТО.

По данным FNSS, "Каплан MT" обеспечивает превосходную огневую мощь и высокий уровень защиты экипажа от огня из стрелкового оружия и подрывах на минах. Машина оборудована компьютеризованной системой управления огнем, стабилизированными дневными / тепловизионными прицелами командира и наводчика, системами боевого управления, пожаротушения, РХБ-защиты и оповещения о лазерном облучении, ПУ дымовых гранат. Танк способен выполнять задачи на различных высотах, в условиях высокой влажности и при температурах от -18 до +55 град. С.