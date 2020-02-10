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А самолет-то оказался «голым» - польские СМИ о «сделке века»

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Источник изображения: vpk-news.ru

«Одежка» для «голых» F-35 влетит полякам в копеечку.

Контракт на поставку в Польшу американских истребителей пятого поколения F-35 предусматривает поставку «голых самолетов» без вооружения. Его придется покупать отдельно.

РГ напоминает, что договор о поставке до 2030 года 32 самолетов был заключен 31 января. Варшава заплатит за истребители 4,6 миллиарда долларов, по 87 миллионов за штуку. В контракт также включены расходы на доставку авиатехники в Европу, обучение летчиков и техников, размещение в Польше восьми авиасимуляторов для тренировок. Подготовка пилотов начнется в 2024 году, поставки самолетов - через два года.

В качестве бонуса Польша получила шанс разместить у себя сервисную базу для истребителей F-16 и военно-транспортных C-130 - соответствующее соглашение между Polską Grupą Zbrojeniową и Lockheed Martin подписано 22 января.

Однако Варшаве придется потратиться не только на самолеты: ракеты, бомбы и даже пушечные снаряды - все это тоже американское, - придется покупать отдельно, пишет Rzeczpospolita. 

Кроме того, больших затрат потребует обустройство «с нуля»  необходимой для эксплуатации F-35 наземной инфраструктуры.

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Страны
Польша
США
Продукция
C-130
F-16
F-35
Компании
Lockheed-Martin
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