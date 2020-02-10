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Военное обозрение

Дальность ракет BrahMos в Индии увеличили до 500 км, точность - до метра

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Источник изображения: topwar.ru

Новый вариант крылатой ракеты «БраМос» совместного производства России и Индии будет испытан уже в этом году. Он будет иметь дальность действия более 300 километров и большую точность попадания. Радиус действия обновлённой в Индии ракеты составит 500 километров. При этом она будет попадать в цель с точностью до одного метра. Предыдущая версия по дальности не превышала 300 километров и обладала точностью до 10 метров.

Новую «БраМос» оснастят улучшенными датчиками и устройствами слежения. Это будет сделано сразу после проведения соответствующих исследований.

Выпускать ракеты с радиусом действия более 300 километров Индия сможет после вступления в «элитарный клуб» стран, признавших Режим контроля ракетных технологий (РКРТ). Страны, входящие в эту структуру, договорились не передавать другим государствам технологии, позволяющие выпускать ракеты дальностью действия свыше 300 километров. Именно из-за этих ограничений Индии не было позволено воспользоваться российскими разработками ракет увеличенной дальности. Россия не имела права ими поделиться.

В настоящее время ракета BrahMos может использоваться для сухопутных, воздушных, подводных и надводных пусковых систем. В структуру вооруженных сил Индии включены три ракетных полка таких ракет, расположенные на западе страны неподалеку от пакистанской границы. Еще одно такое подразделение дислоцируется в штате Аруначал-Прадеш.

«БраМос» - это результат военно-технического сотрудничества Российской Федерации и Индии. Ее наименование состоит из названий двух рек – Брахмапутры и Москвы.

Ракетная платформа «Брамос», уже принятая на вооружение армией Индии, ее военно-морскими и военно-воздушными силами, сейчас демонстрируется на выставке DefExpo 2020 в индийском городе Лакхнау.

Здесь можно убедиться, насколько тесно сотрудничают Россия и Индия в военно-промышленной сфере. К примеру, в российской экспозиции можно ознакомиться с макетом российского вертолета Ка-226Т, который вскоре будет производиться в Индии. На выставке также представлен танк Т-90, уже давно и успешно выпускаемый нашими индийскими партнерами.

Помимо этого, Россия представляет продукцию концерна «Калашников», новый артиллерийский модуль для БМП и многое другое.

По словам замдиректора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Владимира Дрожжова, за все время существования Российской Федерации наша страна продала Индии вооружений на 70 миллиардов долларов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Пакистан
Россия
Продукция
PJ-10 Brahmos
КА-226
КА-226Т
Т-90 "Владимир"
Компании
Концерн Калашников
Проекты
2020-й год
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