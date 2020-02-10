Им выделяют сотни миллионов долларов военной помощи, а у ВСУ оружие XIX века - заокеанские репортёры

Источник изображения: topwar.ru

Внимание репортёров и пользователей YouTube привлёк трёхминутный ролик, опубликованный украинским 5 Каналом (принадлежит Петру Порошенко). В ролике рассказывалось о подразделениях украинских силовиков, которые занимают позиции в Луганском регионе – части, которая подконтрольна Киеву. Название репортажа: «Мы держим позиции: Эхо боёв под Крымским доносится до Трёхизбенки.

Пользователи после просмотра ролика отметили, что оружие, с которым воюет украинская армия, не просто видавшее виды, а «допотопное».

Такой эпитет возник после мелькания в кадре украинского военнослужащего, использующего пулемёт Максим.

Из репортажа:

Вячеслав заряжает пулемёт Максим. Говорит, оружие хоть и старое, но надёжное.

Украинский военнослужащий:

У меня с ним была практика на Авдеевской промзоне. Мы там с ним (с пулемётом) прослужили. Если за оружием следить, то оно будет безотказным.

Этот репортаж украинского ТВ заметили даже за океаном. При этом американские репортёры находятся в недоумении:

Если администрация (американская) выделяет им сотни миллионов (долларов) военной помощи ежегодно, если сама Украина более 5% ВВП тратит на свою армию, то почему военнослужащие ВСУ не обеспечены современным оружием, а воюют оружием позапрошлого - XIX - века?

Пока на этот заочный вопрос в Минобороны Украины не ответили.

Вопросом о старом оружии в ВСУ задались и эксперты из военного раздела The Drive.