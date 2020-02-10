Армия Израиля не ответила на данные о едва не попавшем под удар в Сирии лайнере

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) отказалась реагировать на сообщение российского Минобороны о том, что во время израильской атаки под Дамаском под удар едва не попал пассажирский самолет. В пресс-службе ЦАХАЛ «РИА Новости» заявили, что у них нет комментария по этому вопросу.

Ранее, в пятницу, 7 февраля, официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что самолет Airbus-320 со 172 людьми на борту чуть не попал под огонь сирийских ПВО, отвечавших на удар израильских истребителей F-16 по Дамаску в ночь на 6 февраля. По словам Конашенкова, в момент ударов лайнер, следовавший в столицу Сирии из Тегерана, заходил на посадку.

Диспетчеры успели перенаправить воздушное судно на российскую авиабазу Хмеймим, где Airbus благополучно приземлился.

«Проведение операций в воздухе с использованием гражданских самолетов для прикрытия становится характерной чертой израильских ВВС», — констатировал представитель российского военного ведомства.

6 февраля сирийские СМИ сообщили об атаке на Дамаск со стороны Израиля и о том, что сирийская ПВО смогла перехватить большую часть ракет. Израильские военные регулярно наносят удары по сирийской территории, обосновывая их противодействием иранским силам.