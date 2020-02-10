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Интерфакс-АВН

В Индии полностью локализуют производство автоматов Калашникова - глава "Рособоронэкспорта"

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АК-103
Макет автомата Калашникова АК-103.
Источник изображения: forum.guns.ru

Лакхнау. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Завод по производству автоматов Калашникова в Индии получит полную локализацию после выпуска 120 тыс. единиц оружия, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Частичная локализация производства в соответствии с программой Make in India планируется с самого начала проекта, а после выпуска 120 тысяч единиц ожидается 100-процентная локализация", - сказал Михеев на выставке DefExpo.

По его словам, выпуск автоматов начнётся после подписания контракта между СП и индийскими военными.

Как сообщалось, завод по производству АК-203 был открыт в марте 2019 года в индийском городе Корва, штат Уттар-Прадеш.

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Продукция
АК-74 "Калашников"
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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