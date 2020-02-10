В Индии полностью локализуют производство автоматов Калашникова - глава "Рособоронэкспорта"

Лакхнау. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Завод по производству автоматов Калашникова в Индии получит полную локализацию после выпуска 120 тыс. единиц оружия, сообщил "Интерфаксу" глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"Частичная локализация производства в соответствии с программой Make in India планируется с самого начала проекта, а после выпуска 120 тысяч единиц ожидается 100-процентная локализация", - сказал Михеев на выставке DefExpo.

По его словам, выпуск автоматов начнётся после подписания контракта между СП и индийскими военными.

Как сообщалось, завод по производству АК-203 был открыт в марте 2019 года в индийском городе Корва, штат Уттар-Прадеш.