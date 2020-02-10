Характерная черта ВВС Израиля - трусливо прятаться за спиной гражданских самолетов

В результате совершенного авиаудара Израиля по пригородам Дамаска в зону смертельного огня систем ПВО Сирии мог попасть пассажирский лайнер Airbus-320 со 172 пассажирами на борту. Самолет удалось увести из зоны поражения и посадить на российской авиабазе «Хмеймим».

Об этом заявил журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, подчеркнув, что «операции израильских стратегов ни во что не ставят жизни сотен ни в чем не повинных гражданских людей».

Он отметил, что во время атаки израильских истребителей в районе аэропорта Дамаск заходил на посадку самолет Airbus-320 со 172 пассажирами на борту, выполнявший рейс из Тегерана в Дамаск. По его словам, лайнер едва не оказался «в зоне смертельного зенитного ракетно-артиллерийского огня».

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus-320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром - на российской авиабазе «Хмеймим», - заявил Конашенков.

Он обратил внимание на то, что «проведение израильским генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолетов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС».

Официальный представитель Минобороны констатировал, что ВВС Израиля нанесли внезапный удар по пригородам столицы Сирии четырьмя истребителями F-16 без захода в воздушное пространство страны. Израильские боевые самолеты выпустили восемь ракет «воздух-земля». Для отражения удара Сирия активно применяла комплексы ПВО.

Как подчеркнул Конашенков, израильские РЛС отчетливо видят воздушную обстановку в районе аэропорта Дамаск.