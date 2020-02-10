Четверть жилого фонда "Восточного" не достроена - портал госзакупок

Москва. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Семь жилых домов на 598 квартир для работников "Восточного" не достроены, следует из материалов портала госзакупок.

Как следует из данных портала, в Циолковском не достроены семь девятиэтажных многоквартирных домов на 598 квартир. Общая площадь застройки недостроенных домов - 10,9 тыс м2. При этом всего в рамках первой очереди планировалось построить жилой фонд общей площадью застройки в 45,18 тыс м2.

Как ранее сообщал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, всего в рамках первой очереди для работников "Восточного" должны построить 2450 квартир.

Исполнитель контракта должен провести комплексное обследование недостроенных домов и инженерных сетей и определить возможность их дальнейшей эксплуатации. В частности, необходимо будет обследовать грунты основания и строительные конструкции на предмет деформаций. Помимо этого, исполнитель работ должен будет проверить соответствия качества выполненных работ требованиям проекта.

Работы должны быть выполнены к 1 июля 2020 года, на них выделено 25 млн рублей. Заказчиком выступает госкорпорация "Роскосмос"

Ранее Роскосмос разместил 254-милионный тендер на "выполнение работ по комплексному обследованию незавершенных строительством объектов первой очереди космодрома Восточный и разработке документации для проверки достоверности определения сметной стоимости работ по завершению их строительства".

Как пояснили в госкорпорации, в тендере идет речь о комплексном обследовании незавершенных строительных объектов первой очереди космодрома "Восточный" и разработке проектной документации для завершения строительства первого этапа космодрома в ближайшие два года.

В декабре 2019 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил о рисках разрушения недостроенных объектов первой очереди космодрома. "Правда в том, что, если эти объекты не достроить сейчас, завтра этих объектов не будет, они просто будут разрушаться", - сказал Рогозин.

По его словам, первоочередная задача - достройка жилья. "В следующем году мы выходим на пять пусков ракет-носителей "Союз-2" с "Восточного". Соответственно мы не хотим больше работать приезжающими-уезжающими боевыми расчетами. Нам необходимы люди, которые здесь постоянно будут иметь свое постоянное жилье. Бросят свои семейные якоря", - отметил глава Роскосмоса.

По его словам, план достройки объектов первой очереди одобрен президентом РФ. Деньги на его реализацию планировалось начать выделять с 1 января 2020 года.