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Интерфакс-АВН

США готовятся к переговорам с Россией по стратегическим вооружениям, приглашают Китай - постпред при НАТО

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Кэй Хатчисон. Архивное фото
Кэй Хатчисон. Архивное фото.
Источник изображения: © AFP 2017 / Saul Loeb

Вашингтон. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты намерены начать переговоры с Россией по контролю над стратегическими вооружениями, подтвердила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Мне известно, что наша администрация готовится к началу переговоров с Россией и прилагает усилия к тому, чтобы вовлечь Китай в соглашение по новому уровню контроля над вооружениями", - сказала она, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне.

Хатчисон отметила, что в Вашингтоне озабочены в связи с наращиванием Китаем ядерного потенциала совершенствования возможностей его применения, а также в связи с расширением глобального присутствия Китая в результате осуществления программы "Один пояс, один путь".

О готовности США к переговорам с российской стороной накануне сообщил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайан.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
NATO
Ядерный щит
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