США готовятся к переговорам с Россией по стратегическим вооружениям, приглашают Китай - постпред при НАТО

Вашингтон. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты намерены начать переговоры с Россией по контролю над стратегическими вооружениями, подтвердила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Мне известно, что наша администрация готовится к началу переговоров с Россией и прилагает усилия к тому, чтобы вовлечь Китай в соглашение по новому уровню контроля над вооружениями", - сказала она, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне.

Хатчисон отметила, что в Вашингтоне озабочены в связи с наращиванием Китаем ядерного потенциала совершенствования возможностей его применения, а также в связи с расширением глобального присутствия Китая в результате осуществления программы "Один пояс, один путь".

О готовности США к переговорам с российской стороной накануне сообщил советник американского президента по нацбезопасности Роберт О'Брайан.