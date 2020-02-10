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Интерфакс-АВН

НАТО прилагает усилия для наращивания присутствия в Ираке - постпред США при альянсе

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Военные ВВС США на военной базе в Ираке
Военные ВВС США на военной базе в Ираке.
Источник изображения: © AP Photo, Maya Alleruzzo

Вашингтон. 7 февраля. ИНТЕРФАКС - Страны-члены североатлантического альянса в настоящее время стремятся к тому, чтобы увеличить свое присутствие в Ираке для стабилизации остановки в этой стране, сообщила постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон.

"Как известно, американский президент обратился к НАТО с просьбой о более активном участии в делах Ирака и Ближнего Востока. НАТО отвечает на это, и мы сейчас работает над наращиванием присутствия в Ираке совместно с международной коалицией против ИГ (запрещенная в РФ террористическая группировка - ИФ)", - сказала она, выступая в Heritage Foundation в Вашингтоне.

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Страны
Ирак
Россия
США
Проекты
NATO
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