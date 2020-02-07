Стабильности в мире нет и не предвидится - начальник Генштаба РФ

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Стабилизация международной обстановки пока не предвидится, заявил начальник российского Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"В условиях создавшейся международной обстановки и всех ее сложностей, когда стабильности нет и не предвидится, в частности, и у границ России, и на Ближнем Востоке обостряющаяся борьба с международным терроризмом - всё это обуславливает необходимость встреч военного руководства и обсуждения ряда вопросов", - сказал Герасимов в четверг в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Кадры встречи показал телеканал "Россия 24" (ВГТРК).

"На фоне этого радуют отношения России и Азербайджана", - сказал Герасимов. "Наши старые, такие добрососедские отношения связаны общей историей", - заявил военачальник.

В четверг в Баку состоялась встреча Герасимова и верховного главнокомандующего объединенными вооруженными силами НАТО Тода Уолтерса.

Алиев, согласно сюжету телеканала "Россия 24", заявил на встрече с Герасимовым, что столица Азербайджана стала традиционным местом встречи высшего военного командования России и НАТО.

"Уже три года продолжается этот процесс. Выбор Баку для нас очень важен, ценен. Мы рассматриваем это как знак доверия к нам и уважения. Мы также считаем, что эти встречи очень серьезно помогают снижать риски как в нашем регионе, так и в мире", - заявил президент Азербайджана.

В Минобороны РФ сообщили, что среди вопросов, которые обсудили Герасимов и Уолтерс, - предотвращение военных инцидентов.

"Военачальники обменялись мнениями по вопросам стратегической стабильности, ситуации в кризисных регионах мира, а также обсудили практические шаги по военной линии в целях по предотвращению инцидентов, вызванных военной деятельностью сторон", - говорится в сообщении Минобороны РФ, поступившем в "Интерфакс".