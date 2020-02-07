Американский авианосец только слепой не заметит - Пентагон

Главная проблема американского авианосца нового поколения Gerald R. Ford (CVN-78) не в неработающих лифтах для боеприпасов и даже не в сломавшейся силовой установке боевой морской платформы.

Авианесущий крейсер с атомными реакторами на борту, по образцу которого строятся все новые авианосцы США, оказался неспособен не только защитить себя, но и разглядеть направленные на него угрозы.

Недавние испытания систем самообороны «Джеральда Форда», выявили недостатки в работе его средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), радаров и аппаратуры связи «корабль-корабль», говорится в докладе дирекции по оперативным испытаниям и оценке Пентагона. Выдержки из документа опубликовал Task&Purpose, которые цитирует РГ.

Производительность системы электронного наблюдения авианосца оказалась настолько низкой, что ВМС США прекратили испытания до решения основных проблем. Многофункциональный радар Spy-3 на тестах не заметил одну из угроз, хотя в Пентагоне признают, что «сценарий был более сложным, чем планировалось».

Защита корабля от подводных угроз не была полноценно проверена из-за нехватки оборудования. При этом представитель американских ВМС Уильям Коуч заверил издание, что с обороной у CVN-78 всё в порядке.