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ТАСС

Члены ОНК не нашли серьезных нарушений в дисбатах и на гауптвахтах в 2019 году

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Военнослужащий Отдельного дисциплинарного батальона Сибирского военного округа заправляет постель
Военнослужащий Отдельного дисциплинарного батальона Сибирского военного округа заправляет постель.
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Николай Федоров

В военной полиции Министерства обороны сообщили, что мелкие нарушения "устраняются в рабочем порядке"

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Члены региональных ОНК не обнаружили серьезных нарушений в дисциплинарных батальонах и на гауптвахтах в прошлом году, а мелкие нарушения устраняются в рабочем порядке. Об этом сообщила представитель военной полиции Министерства обороны Снежана Набздорова на форуме региональных ОНК в Общественной палате РФ.

"В настоящее время в Минобороны действует 20 гауптвахт и две дисциплинарные воинские части. ОНК посещают наши учреждения, существенных недостатков за 2019 год выявлено не было", - заявила начальник группы отдела (охраны) управления (обеспечения правопорядка и охраны) Главного управления военной полиции Минобороны РФ Снежана Набздорова.

Она добавила, что члены ОНК после посещений высказывали замечания касательно мелких нарушений, которые "устраняются в рабочем порядке". По словам Набздоровой, за устранением недочетов следит как руководство военной полиции, так и первый замминистра обороны РФ.

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