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Алексей Криворучко проверил ход выполнения гособоронзаказа на ПАО "Кузнецов" в Самаре

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Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко
Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.
Источник изображения: © РИА Новости / Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России

ЦАМТО, 6 февраля. Первый образец двигателя для ПАК ДА планируется изготовить и передать на стендовые испытания в этом году, сообщил замминистра обороны РФ Алексей Криворучко во время визита на ПАО "Кузнецов" в Самаре в рамках проверки хода выполнения гособоронзаказа 2020 года предприятиями ОПК.

ПАК ДА призван заменить самолеты дальней авиации Ту-95. По плану перспективный стратегический бомбардировщик поступит на вооружение до 2027 года.

"Мы надеемся, что уже в текущем году первые двигатели будут изготовлены и переданы на стенд для предварительных испытаний", – сказал замглавы военного ведомства.

Кроме того, А.Криворучко заявил, что производство двигателей НК-32 второй серии для стратегических ракетоносцев Ту-160М и Ту-160М2 идет в плановом режиме.

"Что касается работ по НК-32 серии 02, то работы идут согласно графику. Мы сегодня обсудим меры, необходимые для ускорения работ по данному проекту", – сообщил заместитель министра обороны.

Эти уникальные двигатели будут устанавливаться на модернизированные самолеты Ту-160М, а также на новые Ту-160, воспроизведенные в новом облике.

Замглавы военного ведомства отметил, что новый двигатель НК-32 обладает значительно улучшенными характеристиками по сравнению с его первоначальной версией, что позволит новым стратегическим ракетоносцам увеличить дальность полета на 1000 км.

Справочно:

Ту-160 – сверхзвуковой стратегический ракетоносец-бомбардировщик с изменяемой стреловидностью крыла. Он предназначен для поражения наиболее важных объектов в глубоком тылу противника, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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Страны
Россия
Продукция
НК-32
Ту-160
Ту-95
Компании
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Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
Гособоронзаказ
ПАК ДА
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