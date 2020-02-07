Войти
ЦАМТО

В КВЦ "Патриот" состоялось награждение победителей всероссийских конкурсов НИР в интересах ВС РФ

425
0
0
Парк "Патриот"
Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.
Источник изображения: patriotp.ru

ЦАМТО, 6 февраля. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" 5 февраля состоялась торжественная церемония награждения победителей, призеров и номинантов специальных премий Всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ в интересах ВС РФ по тематике: "Системы технического зрения для ВВСТ".

Награждение проходило под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Андрея Гончарова.

"Одной из важнейших целей этих конкурсов, помимо поиска инновационных разработок, является повышение активности и поддержка инициативных граждан и творческих коллективов Российской Федерации в области инновационного развития в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации", – отметил А.Гончаров.

Работы участников отличались научной новизной, практической направленностью, актуальностью, затрагивающей вопросы разработки и внедрения передовых информационных технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта.

Всего на конкурсы поступило более 30 работ из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ярославля и других городов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации проводятся с 2013 года.

Руководство их организацией и проведением осуществляет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
AI
ИТ
Похожие новости
28.01.2020
The National Interest (США): знакомьтесь: С-70, новый смертоносный малозаметный беспилотник России
30.05.2018
Большую часть комплекса зданий технополиса "Эра" построят в 2019 году
15.02.2017
ПВО в четвертом поколении
21.08.2013
Вышли из пике
21.05.2012
Фундамент будущего закладывается сегодня
08.11.2011
Интеллектуальная техника требует интеллектуального обслуживания
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 07.02 09:31
  • 6
«Армата» лишилась технически недостижимой «Чайки»
  • 07.02 09:30
  • 4
"МиГ" и "Сухой" объединят для производства всей боевой авиации РФ
  • 07.02 09:08
  • 21
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 07.02 09:01
  • 3
Мощность модуля МКС обойдется бюджету в 9 млрд рублей
  • 07.02 08:53
  • 3
Создано днище российской «Федерации»
  • 07.02 08:42
  • 10
Польша подписала контракт на поставку 32 истребителей F-35A
  • 07.02 08:24
  • 23
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 07.02 07:35
  • 3
Первый фрегат проекта 22350 с российскими двигателями спустят на воду до 1 июля
  • 07.02 07:32
  • 11
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 07.02 07:25
  • 1
ВС Марокко намерены приобрести вооружение в Испании и Франции
  • 07.02 07:06
  • 1
Опубликовано видео первого полета бомбардировщика Ту-160М
  • 07.02 05:16
  • 1
В Минобороны назвали срок передачи ракетоносцев Ту-160М в ВКС РФ
  • 06.02 23:16
  • 3
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 23:12
  • 104
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 22:16
  • 2
В Идлибе снято постановочное видео об ударе ВВС Сирии химическим боеприпасом - российский центр по примирению сторон