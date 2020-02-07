В КВЦ "Патриот" состоялось награждение победителей всероссийских конкурсов НИР в интересах ВС РФ

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооружённых Сил Российской Федерации «Патриот» официально открылся 16 июня 2015 года и за сравнительно небольшой период работы стал популярным местом отдыха.

ЦАМТО, 6 февраля. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" 5 февраля состоялась торжественная церемония награждения победителей, призеров и номинантов специальных премий Всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ в интересах ВС РФ по тематике: "Системы технического зрения для ВВСТ".

Награждение проходило под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Андрея Гончарова.

"Одной из важнейших целей этих конкурсов, помимо поиска инновационных разработок, является повышение активности и поддержка инициативных граждан и творческих коллективов Российской Федерации в области инновационного развития в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации", – отметил А.Гончаров.

Работы участников отличались научной новизной, практической направленностью, актуальностью, затрагивающей вопросы разработки и внедрения передовых информационных технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта.

Всего на конкурсы поступило более 30 работ из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ярославля и других городов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Справочно:

Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации проводятся с 2013 года.

Руководство их организацией и проведением осуществляет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.