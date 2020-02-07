В КВЦ "Патриот" состоялось награждение победителей всероссийских конкурсов НИР в интересах ВС РФ

ЦАМТО, 6 февраля. В Конгрессно-выставочном центре "Патриот" 5 февраля состоялась торжественная церемония награждения победителей, призеров и номинантов специальных премий Всероссийских конкурсов научно-исследовательских работ в интересах ВС РФ по тематике: "Системы технического зрения для ВВСТ".
Награждение проходило под руководством начальника Главного управления научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации генерал-майора Андрея Гончарова.
"Одной из важнейших целей этих конкурсов, помимо поиска инновационных разработок, является повышение активности и поддержка инициативных граждан и творческих коллективов Российской Федерации в области инновационного развития в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации", – отметил А.Гончаров.
Работы участников отличались научной новизной, практической направленностью, актуальностью, затрагивающей вопросы разработки и внедрения передовых информационных технологий, в том числе технологий искусственного интеллекта.
Всего на конкурсы поступило более 30 работ из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Ярославля и других городов, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
Справочно:
Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации проводятся с 2013 года.
Руководство их организацией и проведением осуществляет Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий (инновационных исследований) Министерства обороны Российской Федерации.