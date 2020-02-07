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Интерфакс-АВН

Контракт на поставку ПЗРК "Игла" Индии может быть подписан до конца года - ФСВТС России

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ПЗРК "Игла"
ПЗРК "Игла".
Источник изображения: © Артур Лебедев/ТАСС

Лакхнау. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Россия и Дели, как ожидается, до конца года подпишут контракт на поставку и лицензионное производство переносных зенитных ракетных комплексов "Игла", сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

"В настоящее время ведутся активные контрактные переговоры на поставку переносных зенитных ракетных комплексов "Игла-С" и организацию их лицензионного производства в Индии. Ожидаем, что в ближайшее время стороны согласуют все технические параметры, а соответствующие контракты рассчитываем подписать до конца текущего года", - сообщили в ФСВТС России в четверг на выставке DefExpo в Индии.

Как сообщалось, в конце 2018 года Россия выиграла индийский тендер на $1 млрд - переносной зенитный ракетный комплекс (ПЗРК) "Игла-С" обошел французский комплекс Mistral и шведский RBS 70 NG.

Всего Индия планирует закупить 5 тыс 175 ракет, а также пусковые установки и другую сопутствующую технику, в том числе для установки ПЗРК на легкие автомобили. При этом 2 тыс 315 ракет должны быть поставлены в собранном состоянии, 1 тыс 260 - в полусобранном состоянии, 1 тыс - в разобранном состоянии и еще 600 ракет будут произведены на государственном предприятии Bharat Dynamics Ltd.

В сентябре 2019 года глава ФСВТС России Дмитрий Шугаев заявил, что Россия и Индия обсуждают лицензионное производство ПЗРК "Игла-С" в рамках выигранного тендера.

В феврале прошлого года замглавы ведомства Анатолий Пунчук сказал, что все параметры будущего контракта будут согласованы в ходе предстоящих контрактных переговоров с заказчиком.

"Несмотря на безуспешные попытки конкурентов оспорить результаты состоявшегося тендера, российские комплексы выиграли в ходе многоэтапной конкурентной борьбы, подтвердив свои высокие эффективность и качество при сравнительно более низкой цене", - отметил Пунчук.

ПЗРК "Игла-С" (НПК "Конструкторское бюро машиностроения", Коломна) предназначен для прикрытия войсковых подразделений, военных и гражданских объектов от непосредственных воздушных атак самолетов тактической авиации (истребителей, штурмовиков, истребителей-бомбардировщиков), боевых вертолетов огневой поддержки, а также для уничтожения крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов.

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