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Интерфакс-АВН

Контракт на поставку Индии 21 истребителя МиГ-29 могут подписать до конца года - ФСВТС РФ

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MiG-29UPG_India
Модернизированный индийский истребитель МиГ-29UPG. Источник: far-maroc.forumpro.fr .

Лакхнау (Индия). 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Индия и Россия до конца 2020 года могут заключить контракт на поставку 21 истребителя МиГ-29UPG, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"С индийской стороной ведутся контрактные переговоры о дополнительной поставке 21 самолета МиГ-29UPG. Рассчитываем подписать соответствующий контракт до конца текущего года", - заявили в ФСВТС РФ на выставке DefExpo-2020.

В ведомстве отметили, что Дели также интересуется покупкой 18 истребителей Су-30МКИ для лицензионной сборки в Индии, однако этот вопрос пока находится на стадии предконтрактного обсуждения.

"Что касается дополнительной поставки 18 истребителей Су-30МКИ, то индийская корпорация HAL выразила заинтересованность в поставке указанного количества машинокомплектов для лицензионного производства самолетов в Индии. После подтверждения данной заинтересованности министерством обороны Индии приступим к контрактным переговорам", - сказали в ФСВТС РФ.

Ранее газета "Ведомости" сообщила о планах Индии купить у России дополнительные партии истребителей Су-30МКИ и МиГ-29 на общую сумму более $2,5 млрд.

В ФСВТС России тогда заявили, что обсуждение по обоим проектам "находится в продвинутой стадии".

В феврале 2019 года замглавы ФСВТС Анатолий Пунчук сообщил "Интерфаксу", что от Индии получен запрос на закупку 21 истребителя МиГ-29. В августе официальный представитель ведомства Мария Воробьева заявила, что Индии уже сделано коммерческое предложение, теперь ожидается ответ со стороны заказчика.

Как сообщалось, в настоящее время ВВС Индии располагают тремя эскадрильями истребителей МиГ-29, которые начали приобретаться еще с 80-х годов ХХ века. Дополнительные самолеты могут пополнить еще одну эскадрилью.

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