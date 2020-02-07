«Импортозаместить» российский алюминий невозможно – украинский ВПК

Украинское госпредприятие «Южный машиностроительный завод имени Макарова» («Южмаш») подтвердило информацию о том, что закупает алюминий для производства американской ракеты-носителя Antares в России.

Как сообщается на сайте компании, его также покупают в Европе и странах СНГ. Отмечается, что «Южмаш» предпринимает меры по диверсификации источников поставок, в том числе, в порядке импортозамещения продукцией отечественных производителей. Вместе с тем, это не всегда возможно.

«Специфика производства ракетно-космической техники связана с высокими требованиями к качеству и надежности продукции. Жесткость этих требований требует проведения кропотливой работы по изучению свойств материалов, используемых в производстве. При этом конечная продукция чувствительна к колебаниям свойств сырья и материалов различного происхождения, несмотря на их полное соответствие действующим международным и национальным стандартам. Во многих случаях происхождение материала непосредственно указывается в конструкторской и рабочей документации и не может быть изменено производителем самостоятельно. Именно такая ситуация имеет место в случае закупки, о которой идет речь», - объяснили на предприятии.

Согласно достигнутой сторонами договоренности, на украинское предприятие должна поступить партия алюминиевого проката общим весом 88724 килограмма.

Ракета-носитель Antares используется для запусков на низкую опорную орбиту, она оснащается российскими жидкостными двигателями РД-181 производства НПО «Энергомаш».