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Военное обозрение

Индия создаст с Украиной совместное предприятие в рамках проекта UP Defense Corridor

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Источник изображения: topwar.ru

В Индии назвали сумму инвестиций в совместное с Украиной предприятие, являющееся частью масштабного индийского проекта UP Defense Corridor. Этот проект нацелен на организацию совместной с иностранными компаниями деятельности по техническому обслуживанию, ремонту и производству военной техники и комплектующих.

Создание совместного предприятия оценивается индийской стороной в 380 млрд рупий. Это около 5,3 млрд долларов США.

В совместный проект, который в Индии вырисовывается весьма масштабным, войдут Titan Aviation и Aerospace India Ltd. Для одной из площадок в Индии выделяется территория около 2,5 тыс. га. Площадка для предприятия находится в районе Джханси (индийский штат Уттар-Прадеш).

Часть средств пойдёт на организацию безопасности стратегически важного объекта. Созданием высокотехнологичного оборудования для контроля безопасности займётся индийская компания Hans Energy Systems Ltd.

В проект собираются включить компании по созданию беспилотников, военных автомобилей, элементов и аппаратов для аэрокосмической промышленности, полимерных материалов нового поколения, взрывчатых веществ, электроники и др.

Индийские эксперты отмечают, что заинтересованность в кооперации с Украиной связана в первую очередь с ракетно-космическим направлением. При этом многие эксперты в Индии считают, что этот проект носит высокую коррупционную составляющую.

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Страны
Индия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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