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Интерфакс-АВН

Иностранные усилия по дезинформации в отношении США не прекращаются с 2016 года - директор ФБР

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Кристофер Рэй
Кристофер Рэй.
Источник изображения: ТАСС/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Вашингтон. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Директор ФБР Кристофер Рэй заявил в среду, что иностранные усилия по дезинформации против США "никогда не прекращались".

" (...) Это произошло в 2016 году и продолжается с тех пор. Это может иметь всплеск во время предвыборного цикла, но эта угроза существует 24/7 (24 часа в сутки, 7 дней в неделю - ИФ), 365 дней в году", - сказал Рэй о кампаниях по дезинформации во время слушаний в юридическом комитете Палаты представителей.

Он отметил, что российские усилия по дезинформации остаются ключевой угрозой.

"Хотя я не думаю, что мы видели какие-либо постоянные усилия по влиянию на избирательную инфраструктуру, как это было в 2016 году, мы, безусловно, видим и никогда с 2016 года не прекращали наблюдать усилия по осуществлению пагубного иностранного влияния со стороны русских", - заявил директор ФБР.

Он подчеркнул, что другие "страны-противники" изучали усилия России по вмешательству в выборы в 2016 году и "активно рассматривали вопрос о том, следует ли им принять этот план действий".

Рэй добавил, что дезинформационные усилия иностранных государств против США - это "не просто проблема избирательного цикла".

По его словам, такие страны, как Китай, активно используют такие технологии.

"Другие страны, такие, как Китай, например, предпринимают очень активные усилия по иностранному пагубному влиянию в нашей стране. В их случае это больше направлено на попытку изменить нашу политику и наше общественное мнение", - отметил директор ФБР.

В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе. В Демократической партии убеждены, что это оказало существенное влияние на ход борьбы за пост президента. Американские спецслужбы обвиняют в причастности к взлому Россию.

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