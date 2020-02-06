Латвия лучшая в НАТО по … производству канистр!

Ни для кого не секрет, что многие организации для приобретения необходимых товаров организую тендеры. Не исключением являются и оборонные ведомства. Не так давно на сайте НАТО был проведен конкурс на поставку для нужд подразделений и частей блока обычных канистр для ГСМ.

Данный конкурс выиграла латвийская компания VALPRO, которая производит данную продукцию с 2000 года. Победа в тендере НАТО позволит компании поставлять товары военным силам Альянса ближайшие 3-5 лет.

«Мы этот конкурс выиграли. Это еще раз подтверждает, что на данный момент мы в Европе однозначно лучшие, «самые качественные» производители, где и персонал, и инженерно-технический уровень соответствует этим высоким требованиям», – отметил глава VALPRO.

На этом фоне министр обороны Латвии Артис Пабрикс упомянул, что военная индустрия в стране продолжает стремительно развиваться. Кроме того, министерство обеспечивает обмен информацией с Альянсом и местными предпринимателями по поводу того, что необходимо и что Латвия готова предложить. Реализуются и другие способы поддержки.

«Мы поддерживаем латвийскую военную индустрию, пытаемся вывести ее на международный рынок, и мы видим, что это удалось, и частично с нашей помощью. Прежде всего, спасибо самим предпринимателям и за инициативу, и за качественный продукт», – подчеркнул Пабрикс.

Предприятие VALPRO пока единственная в Латвии компания, которая выиграла в таком конкурсе НАТО.

А ведь когда-то существовали целые наукоемкие производства в Риге, да ещё какие!

В конце 2018 года в Риге снесли многоэтажный корпус бывшего завода Radiotehnika. Так закончилась история предприятия, с 1945 года массово выпускавшего электромагнитные трансляционные динамики, трансформаторы, усилители для киноустановок, радиоприёмники, радиолы, автомобильные приемники. На долю объединения приходилось примерно 35% всей выпускаемой в СССР бытовой аудиотехники.

Кроме того, пожалуй, всем, кто родился в Союзе, был известен такой бренд, как ВЭФ – передовой центр по выпуску радио- и телефонной продукции. Прибыль, поступавшая в республику, достигала 580 миллионов долларов в год. Но это не уберегло ВЭФ от гибели: в середине 90-х годов завод прекратил существование, а на его месте был открыт огромный торговый центр. Государство и пальцем не шевельнуло для спасения промышленного гиганта.

Одним из известнейших латвийских предприятий являлся и завод «Альфа», производивший полупроводниковые компоненты для микроэлектронной промышленности. Его костяк составляли опытнейшие специалисты, многие из которых приехали из Москвы и Ленинграда. Устройства, создававшиеся на основе разработок предприятия, использовались в оборонной промышленности.

СССР построил в Латвии десятки огромных предприятий, которые прекратили свое существование в современной республике. Хотя достаточно было просто иметь хорошие добрососедские отношения с бывшими республиками огромной страны, и все заводы бы работали и приносили прибыль… Но вести конструктивный диалог с русскоязычными государствами на заре становления прибалтийских республик было не «модным», а, следовательно, рынки, поставщики и посредники были утеряны. В итоге, за 16 лет в ЕС из страны уехала примерно четверть населения, закрылись все градообразующие заводы – ну что же, пусть Пабрикс радуется: теперь канистры считаются расцветом латвийского военпрома!

Владимир Вуячич