Чтобы сдержать Россию, хватит пяти килотонн: Пентагон пошел ва-банк

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Николай Протопопов. Стратегические корабли и баллистические ракеты с малогабаритными пятикилотонными ядерными боеголовками — американцы разместили на субмаринах новое оружие. В Пентагоне заявляют, что такие боезаряды созданы "для сдерживания России". О том, что они собой представляют и как могут применяться, — в материале РИА Новости.

Универсальные "Огайо"

Первым носителем ракет с баллистическими ядерными боеголовками малой мощности стала атомная подводная лодка "Теннесси" типа "Огайо". В ВМС США сейчас 18 однотипных субмарин такого класса. Четырнадцать несут по 24 ракеты Trident каждая. Теперь же на борту разместят по одной-две ракеты с несколькими тактическими зарядами W76-2.

Новую боевую часть мощностью пять килотонн приняли на вооружение в 2019-м. Ее разработали на базе 100-килотонной боеголовки, созданной еще в 1980-х. Примечательно, что на это потребовалось меньше года: проектировать начали в апреле 2018-го по личному распоряжению президента США Дональда Трампа.

Как заявили в Пентагоне, новое оружие призвано уравнять потенциал с Россией, располагающей большим количеством малогабаритных ядерных зарядов. Американские военные уверены, что Москва готова применить тактическое ядерное оружие в случае неудачи с обычными вооружениями. По замыслу стратегов, подлодки типа "Огайо" теперь станут более универсальными — то есть нанесут ответный удар при применении противником тактического оружия, а также смогут участвовать в локальных конфликтах.

Подводная лодка "Пенсильвания" типа "Огайо" Источник изображения: © Фото : public domain

Впрочем, как считают некоторые военные эксперты, сдерживание России — лишь официальное прикрытие. Малогабаритные ядерные боезаряды американцам нужны совсем для другого. Так, по словам заместителя президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, W76-2 предназначены прежде всего для нанесения ударов по странам, не имеющим ядерного оружия.

"Другого способа решить свои проблемы США пока не нашли, — рассказывает эксперт в беседе с РИА Новости. — России это угрожает лишь риском приграничных ядерных конфликтов, способных перерасти в полномасштабную войну. Нам следует реагировать только дипломатическим путем, потому что малогабаритные ядерные заряды представляют угрозу в первую очередь для других стран. По России такими боеголовками точно бить не будут".

Закрытые ракетные шахты на подводной лодке "Вайоминг" типа "Огайо" Источник изображения: © Фото : Rebecca Rebarich, U.S. Navy

Игры с огнем

Наблюдатели сходятся в том, что разработка новых боеприпасов малой мощности сама по себе вызывает тревогу, поскольку значительно понижает порог применения ядерного оружия. Военный политолог Александр Перенджиев отмечает, что США таким образом усиливают фактор внезапного удара.

"Безусловно, американцы могут применить эти ракеты, притом что такую угрозу очень нелегко отследить, — объясняет Перенджиев РИА Новости. — Здесь отчетливо проглядывается их желание держать в страхе государства, не обладающие достаточными техническими возможностями для поиска и уничтожения атомных субмарин, а также не имеющие надежной системы ПРО".

Теперь придется учитывать новые вызовы при организации не только собственной противоракетной обороны, союзных стран по ОДКБ, но и тех государств, которые Россия взяла под защиту. Например, Сирии.

"Москва тоже может разместить тактические ядерные заряды на подводных лодках, — уточняет эксперт. — Подходящие подлодки у нас есть. При этом наши ракеты окажутся сложнее в плане перехвата для системы ПРО США или НАТО. В любом случае ответный ядерный удар гарантирован".

Ядерные бомбы B61 Источник изображения: © Фото : U.S. D.O.D. (SSGT Phil Schmitten)

Вице-президент Академии геополитических проблем Константин Соколов отмечает, что применение малых ядерных зарядов — абсурдная и опасная идея.

"Немножко ядерная война" обязательно перейдет в полномасштабную, — подчеркивает он. — США полностью подрывают структуру глобальной безопасности. Это делается во исполнение теории управляемого хаоса, когда рушится вся система международных договоренностей, необходимых для совместного проживания народов в мире".

По оценкам экспертов, в арсеналах США и до этого хранилось около тысячи маломощных ядерных зарядов. Это, в частности, крылатые ракеты для бомбардировщиков B-52, а также авиабомбы B61. Однако воздушные носители не так скрытны, как подлодки, и к тому же уязвимы для развитой системы ПВО-ПРО.

Запуск крылатой ракеты AGM-86B с борта стратегического бомбардировщика B-52H Stratofortress над полигоном для испытаний в штате Юта Источник изображения: © Фото : US Air Force/Staff Sgt. Roidan Carlson

Разнообразие калибров

Напомним: к активной разработке тактического ядерного оружия СССР и США приступили еще в годы холодной войны, причем американцы в этом направлении продвинулись дальше. Уже с 1960-х небольшие ядерные боеголовки имелись в распоряжении всех родов войск Вооруженных сил США. Спецбоезаряды ставили на ракеты зенитных противовоздушных комплексов, авиабомбы, ракеты класса "воздух — воздух", встраивали в компактные фугасы.

СССР освоил тактическое ядерное оружие чуть позже, но со временем все же собрал внушительный арсенал. Например, в 1981-м советские артиллеристы получили 152-миллиметровые снаряды с ядерной начинкой, предназначенные для стрельбы из пушек Д-20, МЛ-20, самоходных гаубиц 2С3 "Акация", 2С5 "Гиацинт-С" и буксируемых "Гиацинт-Б".

Стрельбы самоходных артиллерийских установок 2С5 "Гиацинт" Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Аньков

Для диверсионных групп создали переносные ядерные заряды. Бойцы должны были в рюкзаках доставлять эти "посылки" весом около 25 килограммов в тыл противника и подрывать пункты управления, аэродромы, мосты и другие важные объекты.

Тактическое ядерное оружие размещалось и под водой, но главным образом в торпедах и глубинных бомбах. Первую торпеду с атомной боеголовкой в СССР испытали в 1955-м на Новой Земле. Подводная лодка выпустила боеприпас с зарядом мощностью 3,5 килотонны, который взорвался на глубине 12 метров и уничтожил сразу несколько эсминцев, тральщиков и подлодок.