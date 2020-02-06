Встреча глав МИД и Минобороны Италии и России пройдет в феврале в Риме

Встреча глав МИД и Минобороны Италии и России в формате «2+2» пройдет в феврале в Риме. Об этом 5 февраля рассказал итальянский посол в Москве Паскуале Терраччано.

«Могу подтвердить, что эта встреча состоится в феврале. Дата будет официально объявлена в четверг», — приводит его слова «РИА Новости».

Накануне Терраччано в интервью «Российской газете» сообщил, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо 7 июля посетит открытие международной промышленной выставки «Иннопром» в Екатеринбурге.

Ранее, 20 января СМИ сообщили о подготовке переговоров между главами МИД и Минобороны России и Франции в формате «2+2».