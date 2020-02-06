Войти
РИА Новости

В США готовы начать переговоры с РФ по контролю над вооружениями

480
0
0
Роберт О'Брайен
Роберт О'Брайен.
Источник изображения: © Фото : United States government work

МОСКВА, 5 февраля/ Радио Sputnik. США и РФ в скором времени могут начать переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

"Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам, что важно для всего мира, не только для США и России", – сказал О'Брайен на выступлении в Вашингтоне.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между РФ и США официально утратил силу 2 августа прошлого года. Стороны обвиняли друг друга в нарушении соглашения, а в феврале Вашингтон решил выйти из него в одностороннем порядке, анонсировав разработку новых неядерных ракет.

Претензии Вашингтона касались российской крылатой ракеты 9М729, США потребовали уничтожить этот тип носителей. Москва отвергла ультиматум, назвав все обвинения в нарушении ДРСМД голословными, при этом указала, что на протяжении многих лет американская сторона отказывалась вести диалог по российским претензиям: использованию боевых ударных беспилотников и установок Mk-41.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в МИД оценили отношения России и США на фоне импичмента Трампу.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
9М729
Mark 41
Проекты
БПЛА
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
22.10.2019
Гонка вооружений: Шойгу рассказал о выходе США из ДРСМД
11.02.2019
"Уберите установки": Москва дает шанс вернуться к ДРСМД
18.01.2019
Уничтожьте или уйдем: США поставили России ультиматум по ДРСМД
16.01.2019
Не поняли друг друга: Россия и США провели встречу по ДРСМД
12.11.2018
Ядерный привет
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 06.02 11:04
  • 20
«Су-35 не эффективен»: в Индонезии выступили за переход на передовой истребитель
  • 06.02 11:02
  • 2
Do Rzeczy (Польша): Польша с ядерным оружием
  • 06.02 10:21
  • 8
Рогозин заявил, что 2020 год станет переломным для космической отрасли
  • 06.02 10:16
  • 1
Виталий Давыдов: человек сможет дышать в воде
  • 06.02 10:13
  • 4
Турция поможет Киеву приобрести боевую технику
  • 06.02 10:11
  • 8
Коронавирус поразил китайские ракеты
  • 06.02 09:34
  • 7
Пентагон вооружит бойцов «интеллектуальными» винтовками
  • 06.02 09:21
  • 1
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
  • 06.02 08:55
  • 28
ЗРС С-400 и ЗРК «Тор-М2» – идеальная пара
  • 06.02 07:16
  • 101
«Роскосмос» нашел способ помешать шпионажу против России из космоса
  • 06.02 06:34
  • 6
Агрессивная пропагандистская компания против российских БТР-82 в Казахстане
  • 05.02 23:56
  • 47
Новые образцы военной техники разрабатываются для войсковой ПВО ВС РФ
  • 05.02 20:01
  • 7
Названы точные характеристики нового российского боевого модуля
  • 05.02 20:01
  • 3
В США описали применение ИИ против России
  • 05.02 19:54
  • 10
Алексей Криворучко о реализации Государственных программ вооружения