В США готовы начать переговоры с РФ по контролю над вооружениями

МОСКВА, 5 февраля/ Радио Sputnik. США и РФ в скором времени могут начать переговоры по контролю над вооружениями и ядерным вопросам. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена.

"Мы должны противостоять русским, но в то же время, думаю, мы скоро начнем переговоры по контролю над вооружениями и по ядерным вопросам, что важно для всего мира, не только для США и России", – сказал О'Брайен на выступлении в Вашингтоне.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между РФ и США официально утратил силу 2 августа прошлого года. Стороны обвиняли друг друга в нарушении соглашения, а в феврале Вашингтон решил выйти из него в одностороннем порядке, анонсировав разработку новых неядерных ракет.

Претензии Вашингтона касались российской крылатой ракеты 9М729, США потребовали уничтожить этот тип носителей. Москва отвергла ультиматум, назвав все обвинения в нарушении ДРСМД голословными, при этом указала, что на протяжении многих лет американская сторона отказывалась вести диалог по российским претензиям: использованию боевых ударных беспилотников и установок Mk-41.

Ранее радио Sputnik сообщало, что в МИД оценили отношения России и США на фоне импичмента Трампу.