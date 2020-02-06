«Алмаз – Антей» на выставке DefExpo 2020 в Индии

В период с 5 по 9 февраля 2020 года в индийском городе Лакхнау (штат Уттар-Прадеш) проходит 11-я Международная выставка сухопутных и военно-морских вооружений DefExpo 2020. В рамках объединенной российской экспозиции площадью порядка 1000 квадратных метров свой научно-технический и производственный потенциал в области разработки, изготовления, обслуживания, продления сроков эксплуатации, а также модернизации и утилизации выпускаемой продукции военного назначения демонстрирует АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей", сообщается пресс-релизе холдинга.

Стенд АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" на выставке DefExpo 2020 в Лакхнау, Уттар-Прадеш, Индия (c) bmpd

Данная выставка стала крупейшей в истории Индии - продукцию военного и двойного назначения представляют более 800 индийских и 170 иностранных компаний, свое участие подтвердили профильные министры и другие высокопоставленные чиновники из 35 стран мира. Говоря о важности мероприятия для России, генеральный директор Рособоронэкспорта Александр Михеев отметил следующее:

"В рамках стратегического партнерства Россия и Индия реализуют крупные совместные проекты, полностью соответствующие программе Make in India. Рособоронэкспорт активно работает с крупными индийскими предприятиями промышленности - HAL, OFB, Bharat Forge, Bharat Dynamatics и другими, - мы постоянно отмечаем высочайший уровень их компетенций. Сегодня при содействии ФСВТС России и участии Госкорпорации Ростех мы зарегистрировали на территории Индии совместные предприятия по выпуску автоматов Калашникова АК203, локализация производства которых достигнет 100%, и вертолетов Ка-226Т. В ходе DefExpo 2020 рассчитываем обсудить развитие текущих проектов с индийскими коллегами и представить широкий спектр продукции российской оборонной промышленности".

Генеральный директор АО "Рособоронэкспорт" Александр Михеев и начальник штаба обороны Индии генерал Бипин Рават на объединенной российской экспозиции, DefExpo 2020 (с) bmpd

На стенде АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" в виде макетов, моделей, видеоматериалов, буклетов и постеров демонстрируется продукция военного назначения (включая продукцию шести дочерних обществ холдинга), актуальная для стран Азиатско-Тихоокеанского региона:

- зенитные ракетные системы и комплексы (ЗРС/ЗРК) наземного и морского базирования, включая С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", "Тор-М2Э", "Тор-М2К", "Тор-М2КМ", "Риф-М", "Штиль-1" и зенитный пушечно-ракетный комплекс (ЗПРК) "Тунгуска-М1";

- ракеты из состава интегрированных ракетных систем Club-S и Club-N;

- радиолокационные станции контроля воздушного пространства.

Модели систем противовоздушной обороны малой дальности на стенде АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" (с) bmpd

Модели систем противовоздушной обороны средней дальности на стенде АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" (с) bmpd

Модели систем противовоздушной обороны большой дальности на стенде АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" (с) bmpd

Модели ракет из состава интегрированных ракетных систем Club-S и Club-N на стенде АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" (с) bmpd

В рамках DefExpo 2020 Концерн впервые в Республике Индия выставляет модели боевых средств ЗРК "Викинг", в том числе модель зенитной управляемой ракеты 9М317МЕ из состава ЗРК "Викинг" в масштабе 1:3, отмечается в сообщении.

Особое внимание на форуме уделено предоставлению потенциальным заказчикам информации и материалов по восстановительному ремонту техники с заменой элементной базы, а также модернизации средств ЗРК "Оса-АКМ" и ЗПРК "Тунгуска".

Модель зенитного ракетного комплекса "Оса-АКМ1" на стенде АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" (с) bmpd

Модели радиолокационных систем на стенде АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" (с) bmpd

"Наше участие в этом мероприятии направлено на укрепление имиджа Концерна как надежного поставщика эксклюзивной оборонной продукции, на расширение круга потенциальных заказчиков среди стран АТР", - заявил заместитель генерального директора Концерна ВКО "Алмаз - Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн.

По его словам, на DefExpo 2020 представители Концерна планируют провести ряд встреч и переговоров с представителями государственных и деловых структур Республики Индия, а также других стран, принимающих участие в выставке, - с потенциальными заказчиками продукции военного и гражданского назначения, в том числе запасных частей, услуг по освидетельствованию, техническому обслуживанию, ремонту, модернизации и утилизации средств ПВО, обучению специалистов.

Начальник штаба сухопутных войск Индии Манодж Мукунд Нараванэ на стенде АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" (с) bmpd

Представители управления по закупкам министерства обороны Индии на стенде АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" (с) bmpd